Подробности смертельного пожара на Первомайке: погибший парень спал в доме после смены

Жители сгоревших домов на Первомайке рассказали подробности пожара, в котором 15 июля погиб 19-летний новосибирец Илья Бородин. Возгорание началось в доме погибшего.
— Загорелся соседний дом, и вспыхнуло ещё два, — объяснил житель одного из сгоревших домов Сергей Пальчиков. — Илья спал со смены, он где-то подрабатывал. Андрей, его отец, тоже был дома, он готовился, ему в ночь надо было на работу. Наш сосед увидел, что горит, начал стучать. Андрей начал пробовать тушить, ещё что-то там делать. Он в шоке был, ничего не понял. Такая жара стояла, вспыхнуло всё быстро. Что и отчего загорелось, непонятно.
У самого Сергея дом сгорел полностью, как и дом погибшего Ильи. Кроме двух домов, огонь повредил также кровлю третьего и надворные постройки.
— Илья хороший мальчик был, не пил, не курил, — вспоминает погибшего ещё одна соседка Людмила Протопопова. — Каждый день в шесть утра бегал. Семья благополучная, порядочная.
Илья учился на третьем курсе в новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — на официальной странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте» есть короткая заметка с соболезнованием семье студента от администрации техникума.
Сообщение о возгорании поступило в 17:22, в 18:44 пожарные ликвидировали открытое горение.
— Работа по ликвидации пожара осложнялась высокой температурой. Из-за плотной постройки и деревянных конструкций, обшитых сайдингом, огонь быстро распространился и перешел на третий, рядом стоящий кирпичный дом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели Ильи Бородина на пожаре.
— По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания. Назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В прошлом году в Венгеровском районе в селе Вторая Петропавловка в доме на две квартиры погибли трое детей в возрасте 8 месяцев, 2 и 3 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать поддержку семье. Вице-губернатора Сергея Сёмку он попросил проверить пожарные сигнализации в домах многодетных семей.