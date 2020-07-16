Подробности смертельного пожара на Первомайке: погибший парень спал в доме после смены

У самого Сергея дом сгорел полностью, как и дом погибшего Ильи. Кроме двух домов, огонь повредил также кровлю третьего и надворные постройки.

— Илья хороший мальчик был, не пил, не курил, — вспоминает погибшего ещё одна соседка Людмила Протопопова. — Каждый день в шесть утра бегал. Семья благополучная, порядочная.

Илья учился на третьем курсе в новосибирском техникуме железнодорожного транспорта — на официальной странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте» есть короткая заметка с соболезнованием семье студента от администрации техникума.

Сообщение о возгорании поступило в 17:22, в 18:44 пожарные ликвидировали открытое горение.

— Работа по ликвидации пожара осложнялась высокой температурой. Из-за плотной постройки и деревянных конструкций, обшитых сайдингом, огонь быстро распространился и перешел на третий, рядом стоящий кирпичный дом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.



Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели Ильи Бородина на пожаре.