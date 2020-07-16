Под Новосибирском вспыхнула «Газель» — густой столб чёрного дыма и открытое пламя сняли на видео

Утром 16 июля в Новосибирском районе в поселке Садовый загорелась «Газель» — облако чёрного дыма поднялось над дорогой.



— Смерть «Газели» на 5-м микрорайоне, — коротко описал ситуацию мужчина, который снял происшествие на видео.



Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Новосибирский район, время выезда — 09:59, прибытие — 10:03, ликвидация открытого огня — 10:09 и полная ликвидация в 10:28. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем, — сообщили в пресс-службе.