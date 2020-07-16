Под Новосибирском вспыхнула «Газель» — густой столб чёрного дыма и открытое пламя сняли на видео

Автомобиль выгорел на новосибирской дороге
Утром 16 июля в Новосибирском районе в поселке Садовый загорелась «Газель» — облако чёрного дыма поднялось над дорогой.
— Смерть «Газели» на 5-м микрорайоне, — коротко описал ситуацию мужчина, который снял происшествие на видео.
Пожар прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Новосибирский район, время выезда — 09:59, прибытие — 10:03, ликвидация открытого огня — 10:09 и полная ликвидация в 10:28. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем, — сообщили в пресс-службе.
Видео: читатель НГС
Вчера в Первомайском районе загорелись три частных дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативной службы вечером. К моменту прибытия пожарных на место происшествия два дома и надворные постройки были полностью в огне. В пожаре погиб мужчина.