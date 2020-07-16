В Новосибирске коллекторов оштрафовали за листовки со словом «мошенник», отправленные должнику

В ведомстве уточнили, что главным доказательством в деле стали листовки со словом «мошенник» — они были расценены как попытка психологического воздействия на должника.

В отношении компании составили протокол о нарушении требований законодательства О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ). Дзержинский районный суд признал микрофинансовую организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Работник микрофинансовой организации пытался взыскать кредитную задолженность с 36-летнего новосибирца, оказывая психологическое воздействие на должника.



НГС рассказывал о том, что коллекторы парализовали работу новосибирской компании. Её атаковали звонками с угрозами, и один из них удалось записать. Послушать это странное аудио можно тут.

