Новосибирский зоопарк задумал построить вольеры для бурых и гималайских медведей

— Мы хотели бы построить павильон для крупных приматов, комплекс для африканских животных. Это крупные сооружения. Есть также объекты поменьше. Мир быстро меняется: появляются новые технологии, меняются подходы и требования к содержанию животных. Как бы экономически сложно ни было, Новосибирскому зоопарку (как и остальным зоопаркам) нужно соответствовать этим требованиям, чтобы продолжать работу, — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Из названных медведей в зоопарке есть бурые и гималайские. Очковые медведи в Новосибирске пока не содержатся, уточнили корреспонденту НГС в зоопарке.



Бурые медведи содержатся в Новосибирском зоопарке практически со дня основания — за год они съедают до ста килограммов варенья. В прошлом году за кормёжкой гималайских медведей следил наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вы только посмотрите на эти милые фотографии. Кстати, несколько лет назад медвежата этой породы отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.