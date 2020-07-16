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Новосибирский зоопарк задумал построить вольеры для бурых и гималайских медведей

Строительство начнётся в октябре этого года

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Деньги на строительство обещают выделить из областного бюджета&nbsp;

Деньги на строительство обещают выделить из областного бюджета 

Новосибирский зоопарк планирует построить вольеры для бурых и гималайских медведей в октябре этого года.

— Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас живут наши медведи, но их площадь увеличится в разы. Они будут открытыми, со смотровыми площадками и другими интересными решениями, — говорится в сообщении официального сообщества зоопарка в Instagram.

В Новосибирском зоопарке отметили, что губернатор области Андрей Травников пообещал выделить деньги из областного бюджета на этот проект в ходе рабочей встречи, на которой обсудили также условия содержания животных и строительство новых павильонов.

— Мы хотели бы построить павильон для крупных приматов, комплекс для африканских животных. Это крупные сооружения. Есть также объекты поменьше. Мир быстро меняется: появляются новые технологии, меняются подходы и требования к содержанию животных. Как бы экономически сложно ни было, Новосибирскому зоопарку (как и остальным зоопаркам) нужно соответствовать этим требованиям, чтобы продолжать работу, — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Из названных медведей в зоопарке есть бурые и гималайские. Очковые медведи в Новосибирске пока не содержатся, уточнили корреспонденту НГС в зоопарке.

Бурые медведи содержатся в Новосибирском зоопарке практически со дня основания — за год они съедают до ста килограммов варенья. В прошлом году за кормёжкой гималайских медведей следил наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вы только посмотрите на эти милые фотографии. Кстати, несколько лет назад медвежата этой породы отличились тем, что вышли из вольера, их пришлось ловить сотрудникам зоопарка.

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зоопаркбурые медведи
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