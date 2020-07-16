Умирают пенсионеры: ещё три новосибирца скончались от коронавируса — все мужчины

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё трое пациентов. Об этом 16 июля сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

— Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.

Не все смерти, связанные с ковидом, попадают в официальную статистику. Среди таких — бабушка и дедушка сибирячки Марины. Оба заразились коронавирусной инфекцией, попали в больницы и умерли с интервалом в несколько дней. Родственникам не дали попрощаться с ними, опознание проходило по WhatsApp, а похороны — в замотанных полиэтиленом закрытых гробах.

