Умирают пенсионеры: ещё три новосибирца скончались от коронавируса — все мужчины

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё трое пациентов. Об этом 16 июля сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
— Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.
Не все смерти, связанные с ковидом, попадают в официальную статистику. Среди таких — бабушка и дедушка сибирячки Марины. Оба заразились коронавирусной инфекцией, попали в больницы и умерли с интервалом в несколько дней. Родственникам не дали попрощаться с ними, опознание проходило по WhatsApp, а похороны — в замотанных полиэтиленом закрытых гробах.
На прошлой неделе от коронавируса скончался 18-летний алтайский студент. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Близкие погибшего утверждают, что перед поездкой он сдавал тест на коронавирус, а значит, заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.
Сколько на самом деле людей умирает в ковидных госпиталях Новосибирска? Мы провели утро на территории 11-й больницы, посчитали катафалки и поговорили с людьми, которые пришли за справками о смерти своих близких.