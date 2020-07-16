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Умирают пенсионеры: ещё три новосибирца скончались от коронавируса — все мужчины

Количество умерших в регионе достигло 155 человек

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Всем умершим, по статистике от 16 июля, было больше 70 лет

Всем умершим, по статистике от 16 июля, было больше 70 лет

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё трое пациентов. Об этом 16 июля сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

— Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.

Не все смерти, связанные с ковидом, попадают в официальную статистику. Среди таких — бабушка и дедушка сибирячки Марины. Оба заразились коронавирусной инфекцией, попали в больницы и умерли с интервалом в несколько дней. Родственникам не дали попрощаться с ними, опознание проходило по WhatsApp, а похороны — в замотанных полиэтиленом закрытых гробах.

На прошлой неделе от коронавируса скончался 18-летний алтайский студент. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Близкие погибшего утверждают, что перед поездкой он сдавал тест на коронавирус, а значит, заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.

Сколько на самом деле людей умирает в ковидных госпиталях Новосибирска? Мы провели утро на территории 11-й больницы, посчитали катафалки и поговорили с людьми, которые пришли за справками о смерти своих близких.

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