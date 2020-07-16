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В Новосибирской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки вылечились 222 человека

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В регионе зафиксировано 7728 случаев заражения ковидом&nbsp;

В регионе зафиксировано 7728 случаев заражения ковидом 

В Новосибирской области на утро 16 июля выявили ещё 120 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— В регионе выявлено 7728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок. 5779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки), — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному — 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Всю самую актуальную информацию о коронавирусе вы можете узнать в нашей специальной теме.

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье в специальной рубрике.

У 37-летнего Дмитрия Каменева не было типичных симптомов, но болезнь протекала жёстко. В конце мая он заболел ковидом, который привёл к двухсторонней пневмонии средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — читайте здесь.

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