В Новосибирской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом

В Новосибирской области на утро 16 июля выявили ещё 120 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона.



— В регионе выявлено 7728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок. 5779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки), — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.



Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному — 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.



В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

