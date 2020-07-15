«Поехал работать в смену»: в Октябрьском районе пропал таксист на белой «Тойоте»

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске пропавшего Андрея Камбалина 1980 года рождения, который пропал в Новосибирске. Последний раз мужчину видели 12 июля.
— Он работал в службе такси на своем автомобиле. Поехал работать в смену. Телефон его стал недоступен, сейчас до него невозможно дозвониться. Он перестал выходить на какую-либо связь, — сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Известно, что Андрей Камбалин уехал 12 июля около 15:30 на автомобиле Toyota Noah с госномером М834ХХ ABH из дома по улице Ленинградская в Октябрьском районе Новосибирска.
Приметы: рост 167–170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-зеленые.
Был одет: синяя футболка, синие шорты, на ногах шлепки.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11.
В конце мая нашли мёртвым пропавшего таксиста Uber Андрея Гуреева. 10 мая мужчина сказал жене, что ему нужно срочно уехать по делам в Красноярск, сел на Hyundai Solaris с надписью Uber, и больше его никто не видел. Его близкие рассказали подробности о его смерти.