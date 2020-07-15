«Поехал работать в смену»: в Октябрьском районе пропал таксист на белой «Тойоте»

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске пропавшего Андрея Камбалина 1980 года рождения, который пропал в Новосибирске. Последний раз мужчину видели 12 июля.



— Он работал в службе такси на своем автомобиле. Поехал работать в смену. Телефон его стал недоступен, сейчас до него невозможно дозвониться. Он перестал выходить на какую-либо связь, — сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Известно, что Андрей Камбалин уехал 12 июля около 15:30 на автомобиле Toyota Noah с госномером М834ХХ ABH из дома по улице Ленинградская в Октябрьском районе Новосибирска.