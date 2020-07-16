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«Это уже второй слой»: новосибирцы вовсю хвастаются грибным уловом (везут вёдрами и коробками)

Смотрим, какие грибы набрали новосибирцы

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Белых грибов в Караканском бору нынче целые горы

Белых грибов в Караканском бору нынче целые горы

Жители Новосибирской области продолжают собирать грибы вёдрами — люди делятся в соцсетях уловом и рассказывают, где и какие грибы можно найти в избытке.

— 15 июля снова ездили в любимый Каракан! Машин просто тьма — приехали в 6 утра, и в лесу уже все в машинах! Сбор — это просто вышка! Набрали много, вёдер пять, прямо не ожидал. Грибы чистейшие в 99%, просто идеальные. Я езжу только за одним видом гриба, высшей категории — белым грибом боровиком, который растет в бору и имеет темную, чуть ли не бордовую шляпку, — рассказал новосибирец Иван.

По словам новосибирцев, с самого утра в Караканский бор за грибами едет много людей

По словам новосибирцев, с самого утра в Караканский бор за грибами едет много людей

В этом году вторая «волна» грибов наступила так же рано, как и первая

В этом году вторая «волна» грибов наступила так же рано, как и первая

По словам мужчины, с собой у него были вёдра по 5–7 литров.

— Заполнить их отборным мелким и средним грибом непросто, так что это большие количества. В этом году Каракан очень добр и выдает много грибов. И это уже второй слой. А первый я собирал аж 26 мая. Это очень рано. Да и для второго слоя рано — в основном он с конца июля-начала августа только назревает, — добавил он.

Сибирячка Елена тоже поделилась своими впечатлениями от похода за грибами в соцсетях:

— За два дня в Каракане собрано восемь ящиков белого и два ящика лисичек. Гриб есть, но нужно искать. Отвела душу по полной!

Практически все грибы в идеальном состоянии

Практически все грибы в идеальном состоянии

В основном в Караканском бору местные и приезжие находят уже достаточно крупные грибы

В основном в Караканском бору местные и приезжие находят уже достаточно крупные грибы

По словам жительницы Новосибирска Олеси, во вторник с 9:00 до 15:00 ей удалось набрать четыре ведра грибов:

— Три ведра молоденьких боровиков и белых, плюс одно сборное: подосиновики, подберезовики, маслята и сыроеги. Всем грибов!

Новосибирцы отмечают, что в некоторых местах грибы можно не заметить, но «кто ищет, тот всегда найдет»

Новосибирцы отмечают, что в некоторых местах грибы можно не заметить, но «кто ищет, тот всегда найдет»

В этот же день здесь новосибирцу Евгению удалось набрать коробку лисичек и коробку белых грибов.

Кто-то вместо ведер набирает целые коробки

Кто-то вместо ведер набирает целые коробки

— Поездка удалась! Попадаются лисички, подосиновики, крепкие сыроежки и маслята. Собирали с 8:30 до 13:30. Очень много срезанных, малышей, раздавленных, но всё равно всем хватает! Идёшь за людьми и собираешь грибы! Очень много людей, кто ходил с пустыми вёдрами, говорили, что грибов нет, и уезжали! Машин очень много! Кто ищет, тот всегда найдёт, — пишет в соцсетях новосибирец Илья.

Эти грибы собрали 14 июля

Эти грибы собрали 14 июля

Грибы довольно большие

Грибы довольно большие

А сибирячке Ольге с мужем на днях удалось собрать целую гору лисичек недалеко от Академгородка

А сибирячке Ольге с мужем на днях удалось собрать целую гору лисичек недалеко от Академгородка

А столько коробок на 10-м километре в Каракане насобирала жительница Новосибирска Наталья&nbsp;

А столько коробок на 10-м километре в Каракане насобирала жительница Новосибирска Наталья 

В этом году первые грибы пошли уже в мае. А в 2019 году сезон грибов начался ближе к концу июня. Тогда мы публиковали советы от ресторатора, которые помогут правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус.

В начале июня грибники рассказали о секретных местах, где можно найти боровики, подберезовики, маслята и даже шампиньоны.

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Караканский боргрибы
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