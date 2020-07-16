«Это уже второй слой»: новосибирцы вовсю хвастаются грибным уловом (везут вёдрами и коробками)

По словам мужчины, с собой у него были вёдра по 5–7 литров.



— Заполнить их отборным мелким и средним грибом непросто, так что это большие количества. В этом году Каракан очень добр и выдает много грибов. И это уже второй слой. А первый я собирал аж 26 мая. Это очень рано. Да и для второго слоя рано — в основном он с конца июля-начала августа только назревает, — добавил он.

Сибирячка Елена тоже поделилась своими впечатлениями от похода за грибами в соцсетях:

— За два дня в Каракане собрано восемь ящиков белого и два ящика лисичек. Гриб есть, но нужно искать. Отвела душу по полной!