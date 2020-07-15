Следователи проводят проверку по факту гибели 19-летнего новосибирца на пожаре

Новосибирские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 19-летнего новосибирца на пожаре — его тело сегодня обнаружили в одном из жилых домов по улице Менжинского в Первомайском районе. Пожар произошёл сегодня днём.

— По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания. Назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.