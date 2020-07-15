В Дзержинском районе пьяный новосибирец на детском квадроцикле врезался в «Хёндай»

Вечером 15 июля в Дзержинском районе на улице Кошурникова, 37/1, нетрезвый мужчина на детском квадроцикле не справился с управлением и врезался в «Хёндай». По словам очевидцев, он перелетел через капот и ударился головой о припаркованный вблизи автомобиль.

— Мужчина 32 лет в состоянии опьянения на детском квадроцикле совершил столкновение со стоящим транспортным средством, водитель квадроцикла доставлен в медицинское учреждение. На месте работает экипаж, обстоятельства уточняются, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.