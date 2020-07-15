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В Дзержинском районе пьяный новосибирец на детском квадроцикле врезался в «Хёндай»

Мужчину увезли в больницу

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На месте ДТП работает экипаж ГИБДД&nbsp;

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД 

Вечером 15 июля в Дзержинском районе на улице Кошурникова, 37/1, нетрезвый мужчина на детском квадроцикле не справился с управлением и врезался в «Хёндай». По словам очевидцев, он перелетел через капот и ударился головой о припаркованный вблизи автомобиль.

— Мужчина 32 лет в состоянии опьянения на детском квадроцикле совершил столкновение со стоящим транспортным средством, водитель квадроцикла доставлен в медицинское учреждение. На месте работает экипаж, обстоятельства уточняются, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Вечером 12 июля в Заельцовском районе Новосибирска пьяный водитель за рулём «Тойота-Раум» снёс три припаркованных автомобиля у дома Дуси Ковальчук, 18.

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