«Свело судорогой ногу»: СК начал проверку после гибели 15-летнего подростка на реке Обь

Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который утонул в Заельцовском районе, на реке Обь, 15 июля.
По предварительным данным, днём мальчик вместе с друзьями без присмотра взрослых отдыхали на необорудованном пляже и решили искупаться:
— Несколько ребят решили искупаться и заплыли на достаточно отдаленное расстояние от берега. Во время возвращения обратно к берегу у 15-летнего мальчика свело судорогой ногу, он начал захлебываться и скрылся под водой. Остальные ребята, вернувшись на берег, позвали на помощь отдыхающих граждан. В настоящее время идут поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела подростка, — говорится в сообщении СК.
Следователь СКР проводит осмотр места происшествия, опрашивает друзей, родственников погибшего и очевидцев трагедии.
— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.
Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.
— Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, должны обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью, — подчеркнули в СК.
Если вам что-либо известно о погибшем подростке или вы стали свидетелем этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию по номеру: +7 923 157-00-00 (в любом мессенджере) или на почту: news@ngs.ru.
Во вторник, 7 июля, на реке Обь в районе дома № 50 по улице Обская утонули сразу трое — их унесло течением. Очевидцы происшествия рассказали, как всё произошло. Позднее новосибирские спасатели назвали возможные причины трагедии — взрослые бросились спасать 12-летнюю девочку, которая стала тонуть, но в итоге погибли сами.
Чтобы избежать повторения подобных трагедий, наши коллеги из 72.RU обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека.