«Свело судорогой ногу»: СК начал проверку после гибели 15-летнего подростка на реке Обь

Следователь СКР проводит осмотр места происшествия, опрашивает друзей, родственников погибшего и очевидцев трагедии.

— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.



Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.



— Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, должны обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью, — подчеркнули в СК.