В Заельцовском районе утонул подросток — на месте работают СК, полиция и спасатели

Вечером 15 июля стало известно, что на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска утонул человек. По предварительным данным, это подросток.



— В 17:30 поступило сообщение о том, что в Оби утонул, по предварительным данным, 15-летний подросток. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и следователи, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас подробности произошедшего уточняются.

Во вторник, 7 июля, в на реке Обь в районе дома № 50 по улице Обская утонули сразу трое — их унесло течением. Очевидцы происшествия рассказали, как всё произошло. Позднее новосибирские спасатели назвали возможные причины трагедии — взрослые бросились спасать 12-летнюю девочку, которая стала тонуть, но в итоге погибли сами.