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На Первомайке горят три частных дома — внутри есть баллоны с газом

На месте работают 11 пожарных машин

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Дома загорелись сегодня днём

Дома загорелись сегодня днём

В Первомайском районе сегодня днём, 15 июля, загорелись три частных дома. Сейчас на месте работают пожарные.

— Поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах по улице Менжинского в Первомайском районе. К месту стягиваются силы по рангу пожара № 2, 11 единиц техники. Горят три частных дома и надворные постройки. Внутри, со слов хозяев, находятся газовые баллоны, что осложняет тушение пожара, — говорится в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По оперативной информации, при пожаре никто не пострадал. На месте работает штаб пожаротушения.

ОБНОВЛЕНО:

— В 18:44 пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящий момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На этой неделе крупный пожар произошёл утром в понедельник. Из здания в Октябрьском районе эвакуировались 33 человека, в том числе 6 детей.

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Первомайский районпожар
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