На Первомайке горят три частных дома — внутри есть баллоны с газом

В Первомайском районе сегодня днём, 15 июля, загорелись три частных дома. Сейчас на месте работают пожарные.

— Поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах по улице Менжинского в Первомайском районе. К месту стягиваются силы по рангу пожара № 2, 11 единиц техники. Горят три частных дома и надворные постройки. Внутри, со слов хозяев, находятся газовые баллоны, что осложняет тушение пожара, — говорится в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.



По оперативной информации, при пожаре никто не пострадал. На месте работает штаб пожаротушения.