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Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским

В случае победы журналист пообещал отдать деньги на благотворительность

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Инцидент с Голуновым произошел в июне прошлого года и вызвал общественный резонанс

Инцидент с Голуновым произошел в июне прошлого года и вызвал общественный резонанс

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, которые задерживали его в июне 2019 года по делу о наркотиках. Об этом сообщило сегодня издание, где работает журналист.

— Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением, — заявил журналист.

Голунов требует, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, который получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Если иск удовлетворят, деньги Голунов отдаст на благотворительность.

Иск Голунова будут рассматривать в рамках судебного разбирательства по делу в отношении бывших полицейских.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы дома у журналиста. Впоследствии руководство столичного МВД признало, что это другая квартира. Иван Голунов обвинения в наркоторговле не признавал, а редакция «Медузы» связывала случившееся с профессиональной деятельностью своего коллеги.

Дело вызвало общественный резонанс: по всей стране журналисты, общественники и неравнодушные граждане выходили на пикеты в поддержку Голунова. В итоге 11 июня 2019 года глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили.

Следствие задержало бывших сотрудников полиции. По версии следствия, подозреваемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков против Ивана Голунова, подложив запрещенные вещества в его рюкзак и квартиру. Их обвинили в фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Позже один из обвиняемых, Денис Коновалов, признал вину и дал показания против своего начальника — Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Коновалов заявил, что Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики.

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Иван Голуновжурналист Медузынаркотики
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