«Никаких глобальных переделок не предвидится»: показываем в 6 кадрах, как рубят деревья в парке «Берёзовая роща»

Вырубка деревьев и взращивание нового древесного массива проходят в несколько этапов. Работы в парке, которые проводит «Горзеленхоз», начались в прошлом месяце, по плану должны завершиться к сентябрю. Сейчас проделана уже половина работы.



— Сейчас здесь есть пни и корни, и их нужно убирать на уровне с почвой. Дальше готовятся посадочные ямы на участках, где меньше всего корней — им нужно время, чтоб они перегнили. Мы делаем ямы, заменяем грунт, делаем дренаж, делаем плодородный слой и высаживаем молодые деревья. В итоге эта территория начинает новый цикл. В дикой природе деревья падают, и на их месте постепенно в результате естественных процессов происходит возобновление. Но мы не можем ждать так долго и рисковать жизнями людей, которые здесь гуляют, — рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «АМОУКСиМП» Светлана Гижицкая.