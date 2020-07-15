«Никаких глобальных переделок не предвидится»: показываем в 6 кадрах, как рубят деревья в парке «Берёзовая роща»

Сегодня, 15 июля, чиновники проверили, как в новосибирском парке «Берёзовая роща» идёт вырубка деревьев, которая обеспокоила местных жителей.
— Убирать старые и больные деревья необходимо, и это не подлежит сомнению, ведь они могут быть опасны. Да, смотреть на это больно, и они действительно больные и уже не выделяют столько кислорода, как молодые, и мы видим их состояние, и когда и на кого они упадут, непонятно. За прошедший ураган 29 деревьев упало, к счастью, никого не задело, но может быть и смертельный исход, — рассказал на выездном мероприятии исполняющий обязанности директора МАУК «Городские парки культуры и отдыха» Сергей Шкарупа.
Местные жители в парке также рассказали, что именно их напугало.
— Мы жаловались на то, что вырубают целые поляны, а не отдельные березы, видели, что некоторые пни не гнилые внутри, да, есть небольшое затемнение, но на вид нормально. И мы боялись, что здесь поставят шумные аттракционы, потому что мы брали эти квартиры, зная, что у нас здесь будет зеленый парк, прогулочная зона. Здесь очень много старых пней и пустот, которые не заполнялись много лет. Мы понимаем, что нужно обновлять парк, но только на таких условиях, а не так, чтобы с полянками жить. Нас плохо информировали о дальнейших работах, поэтому было очень много недовольных, — поделилась местная жительница Екатерина Хоботова.
Помимо вида поваленных деревьев и голых участков, местных жителей пугает то, что на месте природной зоны могут появиться торговые киоски.
— Было много заявлений — устных, письменных — в разные инстанции. Жители переживают, что здесь будут киоски, но это не та зона, здесь будут деревья. По всем паркам Новосибирска разработана концепция, где какие киоски стоят. Цель — не превращать парки в объект общепита или барахолки. Строго определено, сколько должно быть фастфудов, аттракционов, чтобы были и чисто рекреационные зоны. Если эта зона запланирована как рекреационная, — люди должны здесь гулять, дышать свежим воздухом, — то она здесь и останется. Никаких глобальных переделок не предвидится, — успокоил Сергей Шкарупа.
Вырубка деревьев и взращивание нового древесного массива проходят в несколько этапов. Работы в парке, которые проводит «Горзеленхоз», начались в прошлом месяце, по плану должны завершиться к сентябрю. Сейчас проделана уже половина работы.
— Сейчас здесь есть пни и корни, и их нужно убирать на уровне с почвой. Дальше готовятся посадочные ямы на участках, где меньше всего корней — им нужно время, чтоб они перегнили. Мы делаем ямы, заменяем грунт, делаем дренаж, делаем плодородный слой и высаживаем молодые деревья. В итоге эта территория начинает новый цикл. В дикой природе деревья падают, и на их месте постепенно в результате естественных процессов происходит возобновление. Но мы не можем ждать так долго и рисковать жизнями людей, которые здесь гуляют, — рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «АМОУКСиМП» Светлана Гижицкая.
Специалисты как бы ускоряют этот процесс возобновления, убирают аварийные деревья и высаживают крупномерные саженцы высотой выше двух метров.
— Мы убираем 200 деревьев, а высадим адекватное количество: важно соблюдать нормативы, чтобы расстояние между деревьев было не меньше четырех метров и они не мешали друг другу, поэтому будет не такое же количество, но соответствующее нормативам для парка, — пояснила Светлана Гижицкая.
Саженцы берут с территории муниципального питомника, ещё часть деревьев возьмут из парка «Городское начало», где будут строить четвертый мост. Если понадобятся ценные породы, их будут брать из местных питомников, их в городе порядка 12, и в них есть качественный материал, подходящий парку.
80% новых деревьев составят молодые березы, их разнообразят пейзажными группами из кедров и елей, которые уже есть в парке. Отходы от спиленных деревьев утилизируют, часть отходов берет себе зоопарк, использует в хозяйстве, часть дробится, и эти опилки потом используются и в парковом хозяйстве, и в зеленом хозяйстве Новосибирска.
Ранее мы в картинках показали, почему не стоит беспокоиться, если деревья у вашего дома спиливают или обрезают — в мэрии Новосибирска объяснили, что есть как минимум семь признаков аварийного дерева.