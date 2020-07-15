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«Никаких глобальных переделок не предвидится»: показываем в 6 кадрах, как рубят деревья в парке «Берёзовая роща»

На месте вырубленных деревьев планируется высадить молодые

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Всего в парке срубят 200 старых и больных деревьев, которые опасны для посетителей

Всего в парке срубят 200 старых и больных деревьев, которые опасны для посетителей

Сегодня, 15 июля, чиновники проверили, как в новосибирском парке «Берёзовая роща» идёт вырубка деревьев, которая обеспокоила местных жителей.

— Убирать старые и больные деревья необходимо, и это не подлежит сомнению, ведь они могут быть опасны. Да, смотреть на это больно, и они действительно больные и уже не выделяют столько кислорода, как молодые, и мы видим их состояние, и когда и на кого они упадут, непонятно. За прошедший ураган 29 деревьев упало, к счастью, никого не задело, но может быть и смертельный исход, — рассказал на выездном мероприятии исполняющий обязанности директора МАУК «Городские парки культуры и отдыха» Сергей Шкарупа.

Специалисты освобождают территорию для новых, молодых и здоровых деревьев

Специалисты освобождают территорию для новых, молодых и здоровых деревьев

Местные жители в парке также рассказали, что именно их напугало.

— Мы жаловались на то, что вырубают целые поляны, а не отдельные березы, видели, что некоторые пни не гнилые внутри, да, есть небольшое затемнение, но на вид нормально. И мы боялись, что здесь поставят шумные аттракционы, потому что мы брали эти квартиры, зная, что у нас здесь будет зеленый парк, прогулочная зона. Здесь очень много старых пней и пустот, которые не заполнялись много лет. Мы понимаем, что нужно обновлять парк, но только на таких условиях, а не так, чтобы с полянками жить. Нас плохо информировали о дальнейших работах, поэтому было очень много недовольных, — поделилась местная жительница Екатерина Хоботова.

Почему срубили деревья, можно понять по состоянию оставшихся пней, а по некоторым стволам сразу видно, что их необходимо убрать

Почему срубили деревья, можно понять по состоянию оставшихся пней, а по некоторым стволам сразу видно, что их необходимо убрать

Помимо вида поваленных деревьев и голых участков, местных жителей пугает то, что на месте природной зоны могут появиться торговые киоски.

— Было много заявлений — устных, письменных — в разные инстанции. Жители переживают, что здесь будут киоски, но это не та зона, здесь будут деревья. По всем паркам Новосибирска разработана концепция, где какие киоски стоят. Цель — не превращать парки в объект общепита или барахолки. Строго определено, сколько должно быть фастфудов, аттракционов, чтобы были и чисто рекреационные зоны. Если эта зона запланирована как рекреационная, — люди должны здесь гулять, дышать свежим воздухом, — то она здесь и останется. Никаких глобальных переделок не предвидится, — успокоил Сергей Шкарупа.

Местные жители переживают, что деревья будут долго расти, но, например, березы на этой аллее выросли до такой высоты за десять лет

Местные жители переживают, что деревья будут долго расти, но, например, березы на этой аллее выросли до такой высоты за десять лет

Вырубка деревьев и взращивание нового древесного массива проходят в несколько этапов. Работы в парке, которые проводит «Горзеленхоз», начались в прошлом месяце, по плану должны завершиться к сентябрю. Сейчас проделана уже половина работы.

— Сейчас здесь есть пни и корни, и их нужно убирать на уровне с почвой. Дальше готовятся посадочные ямы на участках, где меньше всего корней — им нужно время, чтоб они перегнили. Мы делаем ямы, заменяем грунт, делаем дренаж, делаем плодородный слой и высаживаем молодые деревья. В итоге эта территория начинает новый цикл. В дикой природе деревья падают, и на их месте постепенно в результате естественных процессов происходит возобновление. Но мы не можем ждать так долго и рисковать жизнями людей, которые здесь гуляют, — рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «АМОУКСиМП» Светлана Гижицкая.

Вырубленные участки действительно выглядят голо и сиротливо. Однако, успокаивают специалисты, это ненадолго

Вырубленные участки действительно выглядят голо и сиротливо. Однако, успокаивают специалисты, это ненадолго

Специалисты как бы ускоряют этот процесс возобновления, убирают аварийные деревья и высаживают крупномерные саженцы высотой выше двух метров.

— Мы убираем 200 деревьев, а высадим адекватное количество: важно соблюдать нормативы, чтобы расстояние между деревьев было не меньше четырех метров и они не мешали друг другу, поэтому будет не такое же количество, но соответствующее нормативам для парка, — пояснила Светлана Гижицкая.

На очищенных участках появятся новые березки, кедры и ели

На очищенных участках появятся новые березки, кедры и ели

Саженцы берут с территории муниципального питомника, ещё часть деревьев возьмут из парка «Городское начало», где будут строить четвертый мост. Если понадобятся ценные породы, их будут брать из местных питомников, их в городе порядка 12, и в них есть качественный материал, подходящий парку.

80% новых деревьев составят молодые березы, их разнообразят пейзажными группами из кедров и елей, которые уже есть в парке. Отходы от спиленных деревьев утилизируют, часть отходов берет себе зоопарк, использует в хозяйстве, часть дробится, и эти опилки потом используются и в парковом хозяйстве, и в зеленом хозяйстве Новосибирска.

Ранее мы в картинках показали, почему не стоит беспокоиться, если деревья у вашего дома спиливают или обрезают — в мэрии Новосибирска объяснили, что есть как минимум семь признаков аварийного дерева.

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Горзеленхозберезовая рощаВырубка деревьев
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