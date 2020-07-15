Турция заявила, что договорилась с Россией о возобновлении полетов

Москва и Анкара договорились о возобновлении полетов, сообщает агентство «Анадолу».



— Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля , — говорится в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком Минтрансе пишет, что информация о возобновлении авиасообщения достоверна, но точных дат пока нет.

Мы дозвонились до Федерального агентства воздушного транспорта, но в ведомстве заявили, что не комментируют эту информацию.