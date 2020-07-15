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Турция заявила, что договорилась с Россией о возобновлении полетов

Но собирать чемоданы еще рано

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Когда Россия возобновит авиасообщение с Турцией, пока неизвестно

Когда Россия возобновит авиасообщение с Турцией, пока неизвестно

Москва и Анкара договорились о возобновлении полетов, сообщает агентство «Анадолу».

— Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с 15 июля, — говорится в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком Минтрансе пишет, что информация о возобновлении авиасообщения достоверна, но точных дат пока нет.

Мы дозвонились до Федерального агентства воздушного транспорта, но в ведомстве заявили, что не комментируют эту информацию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Россия начнет снимать ограничения на зарубежные полеты. В первую очередь с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на 100 тысяч человек, а среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что на данный момент восемь стран официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях». В список этих стран вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня российское правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках. На прошлой неделе Россия открыла границы для иностранных специалистов.

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