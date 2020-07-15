Турция заявила, что договорилась с Россией о возобновлении полетов

Москва и Анкара договорились о возобновлении полетов, сообщает агентство «Анадолу».
— Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, начиная с
РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком Минтрансе пишет, что информация о возобновлении авиасообщения достоверна, но точных дат пока нет.
Мы дозвонились до Федерального агентства воздушного транспорта, но в ведомстве заявили, что не комментируют эту информацию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с
Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что на данный момент восемь стран официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях». В список этих стран вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.
В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня российское правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках. На прошлой неделе Россия открыла границы для иностранных специалистов.