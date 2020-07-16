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Тема дняКогда спадёт жара (самое пекло ещё впереди)

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Когда из Новосибирска уйдет аномальная жара? И откуда она пришла? Объясняют специалисты

Самым жарким днем на этой неделе станет пятница. Нас ждет +31 градусов, а то и выше

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Вентиляторы, кондиционеры, вылазка на пляж и мороженое тоннами. А вы как спасаетесь от июльской жары? Пишите в комментариях

Вентиляторы, кондиционеры, вылазка на пляж и мороженое тоннами. А вы как спасаетесь от июльской жары? Пишите в комментариях

Жара в Новосибирской области продержится до 20 июля

Окончание рабочей недели будет жарким — синоптики обещают до +33 градусов. Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии.

Почему так жарко

Аномальной считают жару выше +30 градусов, объясняет Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. В течение пяти дней её должна фиксировать хотя бы одна метеостанция в регионе. В конце этой недели на погоду в Новосибирске будет влиять мощный антициклон, который пришёл в регион с запада. В нём температуры как раз превышают +30 градусов.

По словам Валерия Токарева, научного сотрудника Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, этот антициклон был особенно сильным на Урале, где температура поднималась до +35...+37 градусов.

— Это субтропический воздух. Мы живем в зонах умеренных широт, куда доходят волны и из субтропиков, и из Арктики. То, что нас ждёт к концу недели, — это продолжение движения с запада на восток субтропической волны. С Волги и Южного Урала антициклон сместится немного сюда, на Западную Сибирь. На 5–7 градусов станет теплее, — объясняет Валерий Токарев.

Волны жары ослабнут, когда дойдут до Новосибирской области, поэтому в регионе не будет такой жары, как на Урале.

Когда ждать похолодания

Впрочем, для Сибири такая температура — привычное явление. Например, 15 июля температура воздуха была всего на 1 градус выше нормы, рассказывает Марина Виноградова. А вот в последующие дни воздух должен прогреться на 5 градусов выше нормы.

— Антициклон распространяется со Среднего и Южного Урала в восточном направлении. Пока мы думаем, что жара продержится до 20 июля, может, и дольше. Всё будет зависеть от облачности, как будут смещаться облачные массивы. Пока это трудно понять. При наличии облачности в дневные часы не происходит такого мощного прогрева даже в антициклоне, — говорит Марина Виноградова.

Виктор Токарёв добавил, что сильная жара возможна в четверг и пятницу, а после этого она пойдёт на спад.

Температуры будут аномально высокими (17 и 18 июля в южных районах НСО может быть +35 градусов), но для июля это нормальное явление, подчеркивает Марина Виноградова.

На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.

Где можно отдохнуть в такую погоду? Смотрите список из 6 озер под Новосибирском, которые находятся так близко, что до них можно добраться даже на велосипеде.

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