Когда из Новосибирска уйдет аномальная жара? И откуда она пришла? Объясняют специалисты

Жара в Новосибирской области продержится до 20 июля
Окончание рабочей недели будет жарким — синоптики обещают до +33 градусов. Почему в Новосибирске так аномально жарко и когда этот температурный ад закончится — НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии.
Почему так жарко
Аномальной считают жару выше +30 градусов, объясняет Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. В течение пяти дней её должна фиксировать хотя бы одна метеостанция в регионе. В конце этой недели на погоду в Новосибирске будет влиять мощный антициклон, который пришёл в регион с запада. В нём температуры как раз превышают
По словам Валерия Токарева, научного сотрудника Сибирского регионального
— Это субтропический воздух. Мы живем в зонах умеренных широт, куда доходят волны и из субтропиков, и из Арктики. То, что нас ждёт к концу недели, — это продолжение движения с запада на восток субтропической волны. С Волги и Южного Урала антициклон сместится немного сюда, на Западную Сибирь. На 5–7 градусов станет теплее, — объясняет Валерий Токарев.
Волны жары ослабнут, когда дойдут до Новосибирской области, поэтому в регионе не будет такой жары, как на Урале.
Когда ждать похолодания
Впрочем, для Сибири такая температура — привычное явление. Например, 15 июля температура воздуха была всего на 1 градус выше нормы, рассказывает Марина Виноградова. А вот в последующие дни воздух должен прогреться на 5 градусов выше нормы.
— Антициклон распространяется со Среднего и Южного Урала в восточном направлении. Пока мы думаем, что жара продержится до 20 июля, может, и дольше. Всё будет зависеть от облачности, как будут смещаться облачные массивы. Пока это трудно понять. При наличии облачности в дневные часы не происходит такого мощного прогрева даже в антициклоне, — говорит Марина Виноградова.
Виктор Токарёв добавил, что сильная жара возможна в четверг и пятницу, а после этого она пойдёт на спад.
Температуры будут аномально высокими (17 и 18 июля в южных районах НСО может быть
На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.
Где можно отдохнуть в такую погоду? Смотрите список из 6 озер под Новосибирском, которые находятся так близко, что до них можно добраться даже на велосипеде.