Когда из Новосибирска уйдет аномальная жара? И откуда она пришла? Объясняют специалисты

По словам Валерия Токарева, научного сотрудника Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, этот антициклон был особенно сильным на Урале, где температура поднималась до +35...+37 градусов .

— Это субтропический воздух. Мы живем в зонах умеренных широт, куда доходят волны и из субтропиков, и из Арктики. То, что нас ждёт к концу недели, — это продолжение движения с запада на восток субтропической волны. С Волги и Южного Урала антициклон сместится немного сюда, на Западную Сибирь. На 5–7 градусов станет теплее, — объясняет Валерий Токарев.

Волны жары ослабнут, когда дойдут до Новосибирской области, поэтому в регионе не будет такой жары, как на Урале.

Когда ждать похолодания

Впрочем, для Сибири такая температура — привычное явление. Например, 15 июля температура воздуха была всего на 1 градус выше нормы, рассказывает Марина Виноградова. А вот в последующие дни воздух должен прогреться на 5 градусов выше нормы.



— Антициклон распространяется со Среднего и Южного Урала в восточном направлении. Пока мы думаем, что жара продержится до 20 июля, может, и дольше. Всё будет зависеть от облачности, как будут смещаться облачные массивы. Пока это трудно понять. При наличии облачности в дневные часы не происходит такого мощного прогрева даже в антициклоне, — говорит Марина Виноградова.