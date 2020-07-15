Новосибирца осудили за серийные кражи «Тойот Камри» — он попался на брошенных окурках и перчатках

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения вместе с владелицей Тойоты и заметили человека, который бросил окурок. Оперативные сотрудники начали следить за мужчиной. Через некоторое время он снова бросил окурок на улице — его также взяли на экспертизу.

— По экспертизе слюна от первого окурка совпала со слюной с изъятого, — сообщила Олёна Носок.

Но в 2015 году мужчину задержать не удалось.

Также установлено, что в 2018 году осуждённый угнал ещё одну «Тойоту Камри» — её нашли около гаражей в Дзержинском районе. В машине нашли перчатки и отвертку, на которых угонщик оставил отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками задержанного.

Третью «Тойоту Камри» он угнал в сентябре 2019 — её нашли уже частично разобранной. В машине похититель так же оставил монеты со своими отпечатками пальцев.

Как уточнила Носок, подсудимый вину не признал, по его словам, в 2015 году он ходил на спортивную секцию недалеко от проспекта Димитрова, 7. Мужчина уверял, что проходил мимо и мог случайно выкинуть окурок.