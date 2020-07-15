Новосибирца осудили за серийные кражи «Тойот Камри» — он попался на брошенных окурках и перчатках

Дзержинский районный суд вынес приговор новосибирцу за серию краж машин марки «Тойота Камри».
Как указано на сайте суда, с декабря 2015 по сентябрь 2019 года он украл три машины марки «Тойота Камри». Мужчину признали виновным в трёх эпизодах по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества в крупном размере). Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок, преступника нашли с помощью окурка, который был брошен в 2015 году на месте первого преступления на Димитрова, 7.
Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения вместе с владелицей Тойоты и заметили человека, который бросил окурок. Оперативные сотрудники начали следить за мужчиной. Через некоторое время он снова бросил окурок на улице — его также взяли на экспертизу.
— По экспертизе слюна от первого окурка совпала со слюной с изъятого, — сообщила Олёна Носок.
Но в 2015 году мужчину задержать не удалось.
Также установлено, что в 2018 году осуждённый угнал ещё одну «Тойоту Камри» — её нашли около гаражей в Дзержинском районе. В машине нашли перчатки и отвертку, на которых угонщик оставил отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками задержанного.
Третью «Тойоту Камри» он угнал в сентябре 2019 — её нашли уже частично разобранной. В машине похититель так же оставил монеты со своими отпечатками пальцев.
Как уточнила Носок, подсудимый вину не признал, по его словам, в 2015 году он ходил на спортивную секцию недалеко от проспекта Димитрова, 7. Мужчина уверял, что проходил мимо и мог случайно выкинуть окурок.
Осенью в Центральном районе Новосибирска в течение нескольких ночей угнали три одинаковых автомобиля Toyota Highlander. По словам пострадавших автовладельцев, к кражам причастна организованная банда.