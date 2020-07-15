Новосибирский вуз выделил 25 грантов на бесплатное обучение детей медиков, которые борются с коронавирусом

Абитуриенты должны будут предоставить в приемную комиссию справку с работы хотя бы одного из родителей, в которой будет указано, что медработник работал с коронавирусными пациентами. Также необходимо предоставить результаты ЕГЭ по требуемым для поступления предметам.



Если в вуз поступит больше 25 заявок, то гранты будут распределять на конкурсной основе — по количеству баллов.

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь, повлияв абсолютно на все сферы. Пришлось скорректировать и правила приёма абитуриентов в 2020 году. Одно из важных нововведений — упрощение процедуры подачи документов (теперь это можно и нужно делать дистанционно). Из плюсов: абитуриенты экономят время, а университеты охватывают больше регионов и выпускников. Что еще изменилось в этом году — читайте в материале НГС.