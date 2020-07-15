Новосибирский вуз выделил 25 грантов на бесплатное обучение детей медиков, которые борются с коронавирусом

В Сибирском институте управления, филиале РАНХиГС выделили 25 грантов для детей медработников, которые работали с коронавирусными больными. Они смогут поступить на любой факультет вуза и учиться бесплатно.
— Мы писали официальное письмо об этом министру здравоохранения Новосибирской области. Это программа РАНХиГС — ректором было принято решение о выделении таких грантов. В Новосибирске 25 грантов на любой факультет. У нас их четыре: экономика и финансы, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политика и международные отношения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского института управления, филиале РАНХиГС.
Письмо от представителей университета к министру здравоохранения Константину Хальзову появилось в соцсетях. Вуз предлагает министру проинформировать о грантах своих сотрудников.
Абитуриенты должны будут предоставить в приемную комиссию справку с работы хотя бы одного из родителей, в которой будет указано, что медработник работал с коронавирусными пациентами. Также необходимо предоставить результаты ЕГЭ по требуемым для поступления предметам.
Если в вуз поступит больше 25 заявок, то гранты будут распределять на конкурсной основе — по количеству баллов.
Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь, повлияв абсолютно на все сферы. Пришлось скорректировать и правила приёма абитуриентов в 2020 году. Одно из важных нововведений — упрощение процедуры подачи документов (теперь это можно и нужно делать дистанционно). Из плюсов: абитуриенты экономят время, а университеты охватывают больше регионов и выпускников. Что еще изменилось в этом году — читайте в материале НГС.