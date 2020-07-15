«Обещали 100 тысяч рублей»: добровольцы рассказали, как на них тестировали вакцину от COVID-19

Сегодня из больничных палат выписали первых добровольцев, на которых испытывали новую вакцину от коронавируса. На пресс-конференции, посвященной этому событию, исследователи рассказали, как проходили испытания вакцины. Добровольцы находились в больничных условиях, что сказалось и на психическом состоянии, и на физической активности. Поэтому с ними работали психологи и инструкторы по лечебной физкультуре.
— У нас был общий чат с коллективом добровольцев и людей, которые обеспечивают клинический контроль. Иногда ситуация напоминала пионерский лагерь: ребята чудачили, развлекали себя, это еще один показатель адекватности и здоровья. Конечно, немножко искрились периодически на то, что кто-то шумит вечером, кто-то не закрывает дверь. Как в обычном коллективе, — рассказал доктор медицинских наук Сергей Семитко.
Сами добровольцы поделились тем, как чувствовали себя во время испытаний вакцины.
— Обоняние не пропадало ни у кого, но я знаю, что была температура у нескольких человек, головная боль. Сама я не обращалась к психологам, но к нескольким приходили специалисты. Конечно, это тяжело — видеть родных и ребенка только в Skype, — рассказала одна из участниц эксперимента.
По ее словам, добровольцам обещали вознаграждение в районе ста тысяч рублей. Чуть позже мы опубликуем более подробный репортаж с историями участников эксперимента.
Напомним, испытания вакцины на человеке начались почти месяц назад. 18 июня вакцину ввели первым добровольцам. На днях вакцину получила вторая партия исследуемых, вторая фаза испытаний закончится 28 июля. Если все пройдет хорошо, то уже в августе вакцина будет готова. В институте эпидемиологии и микробиологии имени