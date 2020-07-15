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Новосибирские ученые первыми в России получили действующие антитела к COVID-19

Они способны блокировать взаимодействие вируса и других клеток

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Ученые использовали кровь доноров, переболевших COVID-19&nbsp;

Ученые использовали кровь доноров, переболевших COVID-19 

В Новосибирске учёные смогли получить в лаборатории работающие антитела к коронавирусу — в дальнейшем их будут использовать для создания вакцины.

Получить антитела смогли в лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

— В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета). Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени, — цитирует ответственного секретаря рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольгу Дорохову официальный портал проекта «Академгородок 2.0».

Позавчера стало известно, что полноценная вакцина от коронавируса должна поступить в гражданский оборот уже в середине августа. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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