Новосибирские ученые первыми в России получили действующие антитела к COVID-19

В Новосибирске учёные смогли получить в лаборатории работающие антитела к коронавирусу — в дальнейшем их будут использовать для создания вакцины.

Получить антитела смогли в лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

— В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета). Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени, — цитирует ответственного секретаря рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольгу Дорохову официальный портал проекта «Академгородок 2.0».

