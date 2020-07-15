«Приходится ходить по правой стороне»: власти пришли с проверкой в открывшуюся «Галерею Новосибирск»

Сегодня, 15 июля, власти устроили проверку в торговом центре «Галерея Новосибирск» — ТЦ заработал после того, как в начале недели губернатор Андрей Травников снял ряд ограничений в регионе.
Руководитель Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров вместе с директором
— При открытии любых заведений мы требуем наличие антисептиков, соблюдение масочного режима внутри магазинов и предприятий. Плюс к методическим рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, должен быть входной фильтр для сотрудников, при начале и окончании рабочего дня должна измеряться температура, сотрудники должны обедать в установленном месте, т.е. не приносить пищу на рабочее место и не употреблять её. И, безусловно, антисептики, обработка поверхностей. Всё это соблюдается, — объяснил Андрей Гончаров.
Как рассказал Андрей Гончаров, всего в Новосибирской области собираются открыться или уже сделали это порядка 200 объектов.
— Безусловно, это большой объём. В ежедневном режиме мы контролировать объекты не сможем. Мы надеемся на ответственность персонала, сотрудников. И на внимание посетителей, потому что мы в том числе ориентируемся на жалобы и обращения. Я надеюсь, и сотрудники, и персонал будут адекватно воспринимать просьбы посетителей. Это такая коллективная безопасность, которую все должны соблюдать, — объяснил министр.
По словам директора ТРЦ «Галерея Новосибирск», администрация отменила аренду за весь период неработы торгового центра. После открытия со всеми арендаторами заключены договора на льготных условиях — вплоть до скидки по фиксированным платежам в 100 процентов.
— Мы все сейчас с открытием ТЦ начинаем жить в других реалиях. Нам нужно привыкать, что в торговом центре нужно ходить по правой стороне. Мы должны заботиться о здоровье своём и своих близких. Мы раньше об этом не задумывались. Мы должны привыкнуть к новому образу жизни, к новым правилам посещения торговых центров, — отметил директор ТРЦ Николай Ярославцев.
Процент закрытых магазинов небольшой. Некоторым магазинам потребуется ещё
Торговым центрам разрешили работать с 13 июля, но оказалось, что решение областного правительства застало врасплох руководство и
Крупнейшие торговые центры объявили новые правила для посетителей. Так, во всех торговых центрах остаются закрытыми фуд-корты, кинотеатры и детские площадки.
Новосибирская «МЕГА» уже начала пускать первых покупателей. В целом многие торговые точки уже работают, ещё примерно в десятке идут последние приготовления. С 16 июля начнёт работу «ИКЕА».
НГС выяснил, сколько денег теряют торговые центры из-за закрытия, на примере «АУРЫ». Показываем убытки в одной картинке. Как выглядели внутри закрытые ТРЦ — посмотрите этот мрачный репортаж.