15 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 71.13
eur 80.62

Все новости

Все новости
ГородВсё о коронавирусе

«Приходится ходить по правой стороне»: власти пришли с проверкой в открывшуюся «Галерею Новосибирск»

Министр торговли проверил наличие антисептиков на входах в магазины

5 593
69 Обсудить

Поделиться

Директор ТРЦ&nbsp;«Галерея Новосибирск» считает, что к концу года восстановятся и вернутся к допандемическому уровню

Директор ТРЦ «Галерея Новосибирск» считает, что к концу года восстановятся и вернутся к допандемическому уровню

Сегодня, 15 июля, власти устроили проверку в торговом центре «Галерея Новосибирск» — ТЦ заработал после того, как в начале недели губернатор Андрей Травников снял ряд ограничений в регионе.

Руководитель Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров вместе с директором ТРЦ «Галерея Новосибирск» Николаем Ярославцевым проверил наличие антисептиков и соблюдение санитарных норм. Сегодня у Андрея Гончарова претензий не возникло.

— При открытии любых заведений мы требуем наличие антисептиков, соблюдение масочного режима внутри магазинов и предприятий. Плюс к методическим рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, должен быть входной фильтр для сотрудников, при начале и окончании рабочего дня должна измеряться температура, сотрудники должны обедать в установленном месте, т.е. не приносить пищу на рабочее место и не употреблять её. И, безусловно, антисептики, обработка поверхностей. Всё это соблюдается, — объяснил Андрей Гончаров.

Фуд-корты, рестораны и кинотеатры закрыты

Фуд-корты, рестораны и кинотеатры закрыты

Как рассказал Андрей Гончаров, всего в Новосибирской области собираются открыться или уже сделали это порядка 200 объектов.

— Безусловно, это большой объём. В ежедневном режиме мы контролировать объекты не сможем. Мы надеемся на ответственность персонала, сотрудников. И на внимание посетителей, потому что мы в том числе ориентируемся на жалобы и обращения. Я надеюсь, и сотрудники, и персонал будут адекватно воспринимать просьбы посетителей. Это такая коллективная безопасность, которую все должны соблюдать, — объяснил министр.

Андрей Гончаров проверил, как сотрудники магазинов подготовлены к работе

Андрей Гончаров проверил, как сотрудники магазинов подготовлены к работе

По словам директора ТРЦ «Галерея Новосибирск», администрация отменила аренду за весь период неработы торгового центра. После открытия со всеми арендаторами заключены договора на льготных условиях — вплоть до скидки по фиксированным платежам в 100 процентов.

На полу «Галереи» нанесена разметка, по которой надо передвигаться посетителям

На полу «Галереи» нанесена разметка, по которой надо передвигаться посетителям

— Мы все сейчас с открытием ТЦ начинаем жить в других реалиях. Нам нужно привыкать, что в торговом центре нужно ходить по правой стороне. Мы должны заботиться о здоровье своём и своих близких. Мы раньше об этом не задумывались. Мы должны привыкнуть к новому образу жизни, к новым правилам посещения торговых центров, — отметил директор ТРЦ Николай Ярославцев.

Из 197 объектов в «Галерее» не смогли открыться только шесть

Из 197 объектов в «Галерее» не смогли открыться только шесть

Процент закрытых магазинов небольшой. Некоторым магазинам потребуется ещё 2–3 дня, чтобы завести товар в магазины.

Торговым центрам разрешили работать с 13 июля, но оказалось, что решение областного правительства застало врасплох руководство и арендаторов ТРЦ. В первый рабочий день многие магазины были закрыты.

Крупнейшие торговые центры объявили новые правила для посетителей. Так, во всех торговых центрах остаются закрытыми фуд-корты, кинотеатры и детские площадки.

Новосибирская «МЕГА» уже начала пускать первых покупателей. В целом многие торговые точки уже работают, ещё примерно в десятке идут последние приготовления. С 16 июля начнёт работу «ИКЕА».

НГС выяснил, сколько денег теряют торговые центры из-за закрытия, на примере «АУРЫ». Показываем убытки в одной картинке. Как выглядели внутри закрытые ТРЦ — посмотрите этот мрачный репортаж.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

трц открылисьтрц галереярейд по тц
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (69)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!