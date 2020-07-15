«Приходится ходить по правой стороне»: власти пришли с проверкой в открывшуюся «Галерею Новосибирск»

Сегодня, 15 июля, власти устроили проверку в торговом центре «Галерея Новосибирск» — ТЦ заработал после того, как в начале недели губернатор Андрей Травников снял ряд ограничений в регионе.



Руководитель Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров вместе с директором ТРЦ «Галерея Новосибирск» Николаем Ярославцевым проверил наличие антисептиков и соблюдение санитарных норм. Сегодня у Андрея Гончарова претензий не возникло.

— При открытии любых заведений мы требуем наличие антисептиков, соблюдение масочного режима внутри магазинов и предприятий. Плюс к методическим рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, должен быть входной фильтр для сотрудников, при начале и окончании рабочего дня должна измеряться температура, сотрудники должны обедать в установленном месте, т.е. не приносить пищу на рабочее место и не употреблять её. И, безусловно, антисептики, обработка поверхностей. Всё это соблюдается, — объяснил Андрей Гончаров.