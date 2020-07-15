15 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 71.13
eur 80.62

Все новости

Все новости
Образование

НГТУ начал готовить участок в Заельцовском бору под спортивную базу

Каждый год в базу планируют вкладывать 10–15 млн рублей

2 760
30 Обсудить

Поделиться

Сейчас территорию будущей базы расчищают от валежника и зарослей

Сейчас территорию будущей базы расчищают от валежника и зарослей

НГТУ построит для студентов спортбазу в лесу

Новосибирский государственный технический университет начал осваивать земельный участок на берегу Оби в Заельцовском бору. В 2021 году там планируют построить спортивно-оздоровительную базу для студентов и преподавателей университета.

Как сообщили в пресс-службе университета, участок площадью 3,3 гектара находится в управлении НГТУ. Территорию вузу прежде передал пионерский лагерь. НГТУ смог получить разрешение на снос старых зданий лагеря только в апреле этого года.

Сейчас студотряд НГТУ вместе с некоторыми преподавателями расчищает территорию от валежника и зарослей кустарника. В пресс-службе уточнили, что база начнет работать летом 2021 года и каждый год будет расширяться. Название для новой базы пока не придумано. Ежегодно вуз планирует вкладывать в развитие базы 10–15 миллионов рублей.

База появится на берегу Оби&nbsp;

База появится на берегу Оби 

— Раньше наши усилия были сконцентрированы на других проектах развития материально-технической базы: благоустройство кампуса, ремонт студенческих общежитий, реконструкция инновационно-технологического центра, ремонт фасадов главного корпуса, строительство футбольной площадки и многое другое. Теперь, когда эти проекты находятся в стадии завершения, мы можем переключить свое внимание на создание спортивно-оздоровительной базы на нашем участке в Заельцовском бору. Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники, — рассказал ректор НГТУ Анатолий Батаев.

На территории базы планируют построить жилые домики и спортивные объекты.

Площадь будущей базы&nbsp;— около 3,3 га

Площадь будущей базы — около 3,3 га

Зимой в НГТУ начали ремонтировать главный корпус — фасады планируют обновить к Молодёжному чемпионату мира 2023 года.

Позже начали реконструкцию старого корпуса: в нём должен разместиться экспериментально-технологический центр.

В июне стало известно, что НГТУ и ещё два новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших вузов страны. Их выпускников больше всего любят работодатели.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

базавузспортивная базастудотряд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!