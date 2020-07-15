НГТУ начал готовить участок в Заельцовском бору под спортивную базу

НГТУ построит для студентов спортбазу в лесу
Новосибирский государственный технический университет начал осваивать земельный участок на берегу Оби в Заельцовском бору. В 2021 году там планируют построить спортивно-оздоровительную базу для студентов и преподавателей университета.
Как сообщили в пресс-службе университета, участок площадью 3,3 гектара находится в управлении НГТУ. Территорию вузу прежде передал пионерский лагерь. НГТУ смог получить разрешение на снос старых зданий лагеря только в апреле этого года.
Сейчас студотряд НГТУ вместе с некоторыми преподавателями расчищает территорию от валежника и зарослей кустарника. В пресс-службе уточнили, что база начнет работать летом 2021 года и каждый год будет расширяться. Название для новой базы пока не придумано. Ежегодно вуз планирует вкладывать в развитие базы 10–15 миллионов рублей.
— Раньше наши усилия были сконцентрированы на других проектах развития материально-технической базы: благоустройство кампуса, ремонт студенческих общежитий, реконструкция инновационно-технологического центра, ремонт фасадов главного корпуса, строительство футбольной площадки и многое другое. Теперь, когда эти проекты находятся в стадии завершения, мы можем переключить свое внимание на создание спортивно-оздоровительной базы на нашем участке в Заельцовском бору. Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники, — рассказал ректор НГТУ Анатолий Батаев.
На территории базы планируют построить жилые домики и спортивные объекты.
Зимой в НГТУ начали ремонтировать главный корпус — фасады планируют обновить к Молодёжному чемпионату мира 2023 года.
Позже начали реконструкцию старого корпуса: в нём должен разместиться экспериментально-технологический центр.
В июне стало известно, что НГТУ и ещё два новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших вузов страны. Их выпускников больше всего любят работодатели.