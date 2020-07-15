НГТУ начал готовить участок в Заельцовском бору под спортивную базу

Новосибирский государственный технический университет начал осваивать земельный участок на берегу Оби в Заельцовском бору. В 2021 году там планируют построить спортивно-оздоровительную базу для студентов и преподавателей университета.

Как сообщили в пресс-службе университета, участок площадью 3,3 гектара находится в управлении НГТУ. Территорию вузу прежде передал пионерский лагерь. НГТУ смог получить разрешение на снос старых зданий лагеря только в апреле этого года.

Сейчас студотряд НГТУ вместе с некоторыми преподавателями расчищает территорию от валежника и зарослей кустарника. В пресс-службе уточнили, что база начнет работать летом 2021 года и каждый год будет расширяться. Название для новой базы пока не придумано. Ежегодно вуз планирует вкладывать в развитие базы 10–15 миллионов рублей.