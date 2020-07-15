СО РАН расстаётся с Центральным пляжем Академгородка — им займётся мэрия Новосибирска

Пляж Академгородка отдают мэрии Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Центральный пляж Академгородка перейдет в ведомство муниципалитета. Сейчас земля принадлежит СО РАН.
— Принял решение о том, что благоустройством и уборкой Центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии. До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету. У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 гектаров в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть у себя на официальной странице во «ВКонтакте».
В СО РАН корреспонденту НГС подтвердили информацию о планируемой передаче земли, но подробности не сообщили.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить детали передачи земли.
В конце июня инициативная группа новосибирцев решила навести порядок на Центральном пляже Академгородка. Сначала они вложили собственные 40 тысяч рублей, а потом собрали ещё полмиллиона на краудфандинговой платформе. На что ушли эти деньги, как преобразился этот пляж и что ещё интересного там появится — вы можете узнать в нашем материале.