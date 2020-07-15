СО РАН расстаётся с Центральным пляжем Академгородка — им займётся мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Центральный пляж Академгородка перейдет в ведомство муниципалитета. Сейчас земля принадлежит СО РАН.



— Принял решение о том, что благоустройством и уборкой Центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии. До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету. У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 гектаров в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть у себя на официальной странице во «ВКонтакте».