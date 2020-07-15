«Возможно, придётся немного подождать на входе»: крупнейшие торговые центры объявили новые правила для посетителей

При входе в торговый центр посетителям и сотрудникам будут измерять температуру, внутрь магазина будут пускать только в масках.



— В дополнение к этому в местах скопления людей появилась разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра). Новые правила безопасности также действуют в лифтах (не более одного человека/одной семьи на лифт) и магазинах, сотрудники которых будут тщательно обеззараживать поверхности на кассе, — говорится на сайте «Галереи».



«Аура»



В «Ауре» тоже остаются закрытыми фудкорт и кафе, а также кинотеатр. При этом приостановлен прокат колясок, браслетов «антипотеряшек» и инвалидных кресел. Не работают гардероб, камера хранения, пост подкачки шин, зарядка электромобилей, упаковка зонтов, зона семейного отдыха и контейнер добрых дел.



— Вход в «Ауру» пока обязателен в масках, а также мы рекомендуем надевать перчатки. Вы можете взять их с собой или купить в самом торговом центре — средства индивидуальной защиты есть в точках продаж на каждом входе в ТРЦ, в аптеках и на стойке информации гипермаркета «Окей». Пожалуйста, отнеситесь к этому требованию с пониманием — даже если вы чувствуете себя хорошо и у вас нет температуры, вы можете быть носителем вируса, — говорится на сайте ТРЦ.

