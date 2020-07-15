«Возможно, придётся немного подождать на входе»: крупнейшие торговые центры объявили новые правила для посетителей

ТЦ Новосибирска назвали ограничения для покупателей
На этой неделе в Новосибирске после долгого перерыва начали открываться непродовольственные магазины в торговых центрах. Как и обещали власти, для своих посетителей ТЦ составили некоторые ограничения. Мы просмотрели сайты крупнейших торговых центров города, чтобы выяснить, в каком режиме магазины теперь принимают покупателей.
«Галерея-Новосибирск»
С 15 июля в ТЦ «Галерея-Новосибирск» открываются магазины одежды, обуви, товаров для спорта, а также салоны красоты и парикмахерские. Фудкорт остаётся закрытым, в этой зоне установили дезинфекторы.
При входе в торговый центр посетителям и сотрудникам будут измерять температуру, внутрь магазина будут пускать только в масках.
— В дополнение к этому в местах скопления людей появилась разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра). Новые правила безопасности также действуют в лифтах (не более одного человека/одной семьи на лифт) и магазинах, сотрудники которых будут тщательно обеззараживать поверхности на кассе, — говорится на сайте «Галереи».
«Аура»
В «Ауре» тоже остаются закрытыми фудкорт и кафе, а также кинотеатр. При этом приостановлен прокат колясок, браслетов «антипотеряшек» и инвалидных кресел. Не работают гардероб, камера хранения, пост подкачки шин, зарядка электромобилей, упаковка зонтов, зона семейного отдыха и контейнер добрых дел.
— Вход в «Ауру» пока обязателен в масках, а также мы рекомендуем надевать перчатки. Вы можете взять их с собой или купить в самом торговом центре — средства индивидуальной защиты есть в точках продаж на каждом входе в ТРЦ, в аптеках и на стойке информации гипермаркета «Окей». Пожалуйста, отнеситесь к этому требованию с пониманием — даже если вы чувствуете себя хорошо и у вас нет температуры, вы можете быть носителем вируса, — говорится на сайте ТРЦ.
Перед открытием торгового центра в нём проводят уборку, общественные зоны дезинфицируют каждые два часа, также в магазине обрабатывают поручни, дверные ручки, кнопки лифта и другие поверхности. Также ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться на территории магазинов.
— Возможно, вам придется немного подождать — вход в ТРЦ может быть временно ограничен, если на его территории будет очень много гостей. По той же причине может сложиться так, что вы не сразу сможете воспользоваться банкоматом, лифтом и попасть в отдельные магазины (если количество посетителей достигло максимума — вас могут попросить подождать у входа — пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием), — пишут на сайте «Ауры».
«МЕГА»
ТРЦ «МЕГА» также начал работу сегодня. Сегодня утром обозреватель НГС посетил только открывшуюся «МЕГУ». Сколько там покупателей, какие магазины работают, а какие только готовятся открыть свои двери — показываем на 10 фото.
В официальной группе магазина во «ВКонтакте» сообщают о том, что общие зоны дезинфицируют каждые два часа. На входах, фудкорте, в лифтах и в галереях установили 25 дополнительных санитайзеров. Кроме фудкорта, закрыты бесплатные детские площадки, кидбург и каток.
— Обращаем ваше внимание, что ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания (маска, респиратор) является обязательным для посещения «МЕГИ Новосибирск». Использованные маски и перчатки просим утилизировать в специальные контейнеры, установленные в «МЕГЕ». Мы также просим вас соблюдать дистанцию 1,5 метра и придерживаться специальной разметки, – сообщают в группе «МЕГИ».
«Сан-Сити»
На сайте «Сан Сити» указано, что магазины начинают открываться постепенно. К привычному режиму работы ТРЦ планирует вернуться в течение недели.
— К сожалению, все еще закрыты кинотеатр, детский развлекательный парк «Фанки Таун», детская игровая комната «Detsad» и зона фудкорта. На входных группах проводится бесконтактная термометрия. Вход в комплекс возможен только при соблюдении масочного режима, — сообщают на сайте.
«Ройял Парк»
ТРК «Ройял Парк» также возобновил свою работу. Там, как и в других торговых центрах, не работают кинотеатры, рестораны, фудкорт и детско-развлекательные зоны. При входе нужно надевать маски, обрабатывать руки санитайзером и соблюдать дистанцию.
Торговым центрам разрешили работать с 13 июля, но оказалось, что решение областного правительства застало врасплох руководство и арендаторов ТРЦ. В первый рабочий день многие магазины были закрыты. После открытия министр торговли, промышленности и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров рассказал, что ТЦ ждут проверки.