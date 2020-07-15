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«Бессмертный полк» снова перенесут

Причины — жара и коронавирус

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Акция может пройти в сентябре

Акция может пройти в сентябре

Шествие «Бессмертного полка», которое в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции перенесли с 9 мая на 26 июля, снова могут отложить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к мэрии Москвы. Информацию изданию также подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Вероятной датой проведения шествия они называют 2 сентября.

Объясняют перенос ситуацией с распространением коронавирусной инфекции — ежедневный прирост заболевших в регионах почти не меняется уже несколько недель. Федеральный чиновник, впрочем, называет причиной жару: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Ранее о переносе шествия объявил президент России Владимир Путин. 26 мая он заявил, что «Бессмертный полк» пройдет 26 июля.

— Предлагаю провести марш «Бессмертного полка» тоже после парада, но после другого — на месяц позже, — сказал тогда глава государства, напомнив, что 26 июля в стране отмечается День военно-морского флота.

Тогда же президент назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот же день еще и «Бессмертный полк» счел нецелесообразным во время пандемии. При этом он подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией и при необходимости примут решение о переносе марша на более поздний срок.

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«Бессмертный полк»коронавирусДень Победы
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