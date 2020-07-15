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Открылось большинство магазинов: новосибирская «МЕГА» начала пускать покупателей

А вот «ИКЕА» пока запаздывает

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Обозреватель НГС посмотрел, как «МЕГА» работает в первые часы после открытия

Обозреватель НГС посмотрел, как «МЕГА» работает в первые часы после открытия

«МЕГА» в Новосибирске начала работу

Утром 15 июля большинство магазинов в новосибирской «МЕГЕ» уже были открыты. Также на днях ожидается, что начнёт работу «ИКЕА».

По наблюдению обозревателя НГС Стаса Соколова, вход в «Леруа Мерлен» по-прежнему был перегорожен. В целом многие торговые точки уже работают, ещё примерно в десятке идут последние приготовления.

—&nbsp;По требованию местных органов власти и в случае высокой заполняемости центра доступ в «МЕГУ Новосибирск» может быть временно ограничен, — говорится в группе «МЕГИ» во «ВКонтакте»

— По требованию местных органов власти и в случае высокой заполняемости центра доступ в «МЕГУ Новосибирск» может быть временно ограничен, — говорится в группе «МЕГИ» во «ВКонтакте»

По данным на сайте «ИКЕИ», магазин откроется 16 июля. Журналисту НГС на стойке информации сказали, что посещать «ИКЕЮ» можно будет с 17 июля. Пока там можно забирать онлайн-заказы

По данным на сайте «ИКЕИ», магазин откроется 16 июля. Журналисту НГС на стойке информации сказали, что посещать «ИКЕЮ» можно будет с 17 июля. Пока там можно забирать онлайн-заказы

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Социальную дистанцию, конечно, тоже никто не отменял

С утра в «МЕГЕ» уже были посетители

С утра в «МЕГЕ» уже были посетители

Губернатор Новосибирской области разрешил открыть торговые центры в понедельник, 13 июля. На следующий день обозреватель НГС объехал самые большие комплексы и посмотрел, что там происходит. Многие магазины всё ещё были закрыты, а некоторые, возможно, уже не откроются.

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