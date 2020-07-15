Открылось большинство магазинов: новосибирская «МЕГА» начала пускать покупателей

«МЕГА» в Новосибирске начала работу
Утром 15 июля большинство магазинов в новосибирской «МЕГЕ» уже были открыты. Также на днях ожидается, что начнёт работу «ИКЕА».
По наблюдению обозревателя НГС Стаса Соколова, вход в «Леруа Мерлен» по-прежнему был перегорожен. В целом многие торговые точки уже работают, ещё примерно в десятке идут последние приготовления.
Губернатор Новосибирской области разрешил открыть торговые центры в понедельник, 13 июля. На следующий день обозреватель НГС объехал самые большие комплексы и посмотрел, что там происходит. Многие магазины всё ещё были закрыты, а некоторые, возможно, уже не откроются.