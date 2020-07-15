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Новосибирский водитель получил срок за сбитого насмерть пешехода, который шёл от трамвая в поликлинику

Виновник ДТП утверждает, что пешеход появился на дороге внезапно

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Пешеход направлялся в поликлинику

Пешеход направлялся в поликлинику

Кировский районный суд признал виновным 33-летнего новосибирца, который два года назад сбил пенсионера на пешеходном переходе.

Как сообщила старший помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова, в 6 утра 29 октября 2018 года 33-летний водитель на «Тойоте-Карина» в 4,6 метра от нерегулируемого пешеходного перехода на улице Мира, 63 насмерть сбил 63-летнего мужчину. Пенсионер шёл с тростью от трамвая к поликлинике, где проходил физиолечение. После этого водитель уехал с места аварии.

— Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснил, что не отрицает, что 29 октября 2018 года он, управляя транспортным средством, сбил пешехода, однако наезд на него произошел за пешеходным переходом, пешеход перебегал в неположенном месте, избежать наезда на пешехода он не мог, так как пешеход появился на проезжей части неожиданно, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Суд признал водителя виновным. Единственная родственница — сестра погибшего пенсионера — потребовала также моральную компенсацию и возмещение расходов на похороны.

Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 264 УК РФ. Суд назначил компенсацию в 1 020 000 рублей. Кроме того, водителя лишили прав на 3 года.

2 апреля этого года в ДТП погиб известный новосибирский журналист Антон Лучанский. Он вышел из трамвая, и буквально через несколько секунд его сбил автомобиль. Позже выяснилось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. На прошлой неделе Калининский районный суд начал рассматривать дело о гибели Лучанского — мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.

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ДТПКировский районпрокуратурасуд
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