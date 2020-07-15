Отказался надевать маску: пьяный москвич устроил дебош в аэропорту Толмачево

Житель Москвы закатил скандал в Толмачёво
В новосибирском аэропорту задержали 52-летнего москвича — мужчина отказался надевать маску и перчатки при посадке в самолет, а затем обматерил полицейских.
— Транспортные полицейские установили, что во время посадки на борт воздушного судна Новосибирск — Москва мужчина отказался выполнять требования экипажа надеть средства индивидуальной защиты — маску и перчатки — и начал оскорблять их грубой нецензурной бранью, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
Поведение мужчины попало на видео.
Автор: Управление на транспорте МВД России по СФО
Дебошира полицейские доставили в дежурную часть.
— При доставлении в дежурную часть авиапассажир не прекратил противоправные действия и продолжил нецензурно выражаться, оскорбил транспортных полицейских, находившихся при исполнении, — добавили в полиции.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Обской городской суд уже признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. Мужчина должен будет выплатить штраф в 1 тысячу рублей.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России добавили, что против москвича было возбуждено и уголовное дело.
— Он подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Предварительно установлено, что 10 июля 2020 года около 10 часов местного времени подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 2-м этаже стерильной зоны аэровокзала внутренних воздушных авиалиний аэропорта Толмачево вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок. В этот момент он был замечен сотрудниками транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия, — объяснили в ведомстве.
В начале февраля в Новосибирске в Толмачево пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне аэропорта — его задержали и возбудили уголовное дело.