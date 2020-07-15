Отказался надевать маску: пьяный москвич устроил дебош в аэропорту Толмачево

Дебошира полицейские доставили в дежурную часть.



— При доставлении в дежурную часть авиапассажир не прекратил противоправные действия и продолжил нецензурно выражаться, оскорбил транспортных полицейских, находившихся при исполнении, — добавили в полиции.



Полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Обской городской суд уже признал его виновным в совершении мелкого хулиганства. Мужчина должен будет выплатить штраф в 1 тысячу рублей.



В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России добавили, что против москвича было возбуждено и уголовное дело.



— Он подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Предварительно установлено, что 10 июля 2020 года около 10 часов местного времени подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 2-м этаже стерильной зоны аэровокзала внутренних воздушных авиалиний аэропорта Толмачево вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок. В этот момент он был замечен сотрудниками транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия, — объяснили в ведомстве.