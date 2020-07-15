На новосибирской трассе грузовик насмерть сбил 84-летнего велосипедиста

В Болотнинском районе Новосибирской области водитель грузовика сегодня, 15 июля, насмерть сбил 84-летнего велосипедиста.



Авария случилась в 5:25.

— На 130-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель 1971 года рождения, следовавший на грузовом автомобиле «Вольво» из Новосибирска в Кемерово, совершил наезд на велосипедиста — 84-летнего мужчину. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Сейчас полицейские выясняют подробности трагедии.

В Новосибирске на развязке Северного объезда в прошлое воскресенье рано утром перевернулся автомобиль — пострадали два человека.

