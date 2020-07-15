15 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 71.13
eur 80.62

Все новости

Все новости
Происшествия

На новосибирской трассе грузовик насмерть сбил 84-летнего велосипедиста

ДТП произошло в пять часов утра

5 596
73 Обсудить

Поделиться

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП

В Болотнинском районе Новосибирской области водитель грузовика сегодня, 15 июля, насмерть сбил 84-летнего велосипедиста.

Авария случилась в 5:25.

— На 130-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель 1971 года рождения, следовавший на грузовом автомобиле «Вольво» из Новосибирска в Кемерово, совершил наезд на велосипедиста — 84-летнего мужчину. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Сейчас полицейские выясняют подробности трагедии.

В Новосибирске на развязке Северного объезда в прошлое воскресенье рано утром перевернулся автомобиль — пострадали два человека.

За день до этого в Новосибирской области произошла страшная авария с участием двух «Тойот» — одну из иномарок буквально разорвало пополам. Водитель этого автомобиля — 21-летний житель Искитима Дмитрий — скончался на месте от полученных травм. Второй жертвой ДТП стал пассажир другой иномарки, ещё пять человек оказались в больнице — у них сотрясение головного мозга и различные переломы. Друг погибшего водителя рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП на трассесбил велосипедиста
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!