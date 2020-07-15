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Водитель Toyota Camry сбил во дворе 5-летнюю девочку на самокате

У ребенка сломана нога

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Девочка каталась во дворе одна, без присмотра взрослых

Девочка каталась во дворе одна, без присмотра взрослых

В Новосибирске во дворе на улице Виталия Потылицына,13/2 водитель Toyota Camry вчера, 14 июля, в 20:20 сбил 5-летнюю девочку на самокате. Ребенка с переломом ноги госпитализировали.

— Водитель Toyota Camry 1982 года рождения совершил наезд на девочку 2015 года рождения, которая каталась на самокате по дворовой территории улицы Виталия Потылицына,13/2 без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребёнок с предварительным диагнозом «закрытый неосложненный перелом нижней трети левой берцовой кости без смещения» был доставлен скорой помощью в больницу, — сообщили в новосибирской ГИБДД.

Автоинспекторы попросили водителей быть внимательнее во дворах, а родителей — не оставлять детей без присмотра.

В понедельник, 13 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на автомобиле Hyundai сбил 6-летнего ребёнка. Пострадавшего мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга.

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ДТПДТП с пострадавшимисбил ребенка
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