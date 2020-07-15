Водитель Toyota Camry сбил во дворе 5-летнюю девочку на самокате

В Новосибирске во дворе на улице Виталия Потылицына,13/2 водитель Toyota Camry вчера, 14 июля, в 20:20 сбил 5-летнюю девочку на самокате. Ребенка с переломом ноги госпитализировали.

— Водитель Toyota Camry 1982 года рождения совершил наезд на девочку 2015 года рождения, которая каталась на самокате по дворовой территории улицы Виталия Потылицына,13/2 без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребёнок с предварительным диагнозом «закрытый неосложненный перелом нижней трети левой берцовой кости без смещения» был доставлен скорой помощью в больницу, — сообщили в новосибирской ГИБДД.