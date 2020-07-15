В НСО коронавирус нашли ещё у 103 жителей

В Новосибирской области на утро 15 июля выявили ещё 103 случая коронавируса, сообщили в оперштабе региона.
— В регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки), — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 152 человека.
В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент. Госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2159.
В больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Вчера стало известно, что восемь стран на данный момент официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях».
Всю самую актуальную информацию о коронавирусе вы можете узнать в нашей специальной теме.