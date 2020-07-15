В НСО коронавирус нашли ещё у 103 жителей

В Новосибирской области на утро 15 июля выявили ещё 103 случая коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— В регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки), — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 152 человека.

