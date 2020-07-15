Все старше 50 лет: в Новосибирской области от коронавируса умерло 4 человека

В Новосибирской области от коронавируса скончались четверо человек, сообщили сегодня утром в оперштабе региона.



— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года, — говорится в официальном сообщении.

В регионе сейчас зафиксировано 152 летальных случая. В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент.

Вчера утром в Новосибирске скончался всемирно известный врач Цезарь Короленко — ученый-психиатр последние недели лечился от коронавируса. Об этом сообщил его коллега, который близко общался с семьей. На момент смерти врачу было 86 лет.