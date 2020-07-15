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Все старше 50 лет: в Новосибирской области от коронавируса умерло 4 человека

В регионе сейчас зафиксировано 152 летальных случая

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В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент

В Новосибирской области от коронавируса скончались четверо человек, сообщили сегодня утром в оперштабе региона.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года, — говорится в официальном сообщении.

В регионе сейчас зафиксировано 152 летальных случая. В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент.

Вчера утром в Новосибирске скончался всемирно известный врач Цезарь Короленко — ученый-психиатр последние недели лечился от коронавируса. Об этом сообщил его коллега, который близко общался с семьей. На момент смерти врачу было 86 лет.

Если вы знали погибших от коронавируса жителей региона, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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