Все старше 50 лет: в Новосибирской области от коронавируса умерло 4 человека

В Новосибирской области от коронавируса скончались четверо человек, сообщили сегодня утром в оперштабе региона.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года, — говорится в официальном сообщении.
В регионе сейчас зафиксировано 152 летальных случая. В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ — 21 пациент.
Вчера утром в Новосибирске скончался всемирно известный врач Цезарь Короленко — ученый-психиатр последние недели лечился от коронавируса. Об этом сообщил его коллега, который близко общался с семьей. На момент смерти врачу было 86 лет.
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