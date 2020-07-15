«Думали, ушёл на дачу»: в Новосибирске ищут пропавшего почти две недели назад 84-летнего пенсионера

Алексей Протопопов — худощавого телосложения, у него седые волосы, короткая стрижка и серые глаза.

— Особые приметы: имеется лобно-теменная лысина. Был одет: темные спортивные штаны, голубая или зеленая футболка, черные ботинки, — добавили в отряде.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, информацию в полицию по единому номеру 112, или на номер ПСО «Маяк»: +7 951 393-09-11, или на редакционный номер: +7 923 157-00-00.



В Бердске позавчера, 13 июля, пропал 12-летний Даниил Цедилин — его поисками занялась полиция. Ориентировку разместили в официальной группе администрации Бердска.