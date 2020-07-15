«Думали, ушёл на дачу»: в Новосибирске ищут пропавшего почти две недели назад 84-летнего пенсионера

В Новосибирске пропал 84-летний пенсионер — Алексей Протопопов ушёл из дома 3 июля, но его пропажу родственники заметили только вчера.
— Он 3 июля ушёл из дома на улице Доватора в Дзержинском районе. Родственники думали, что он на даче, но его там не оказалось. Поэтому заявление в полицию было написано только вчера, — сообщил корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. — Алексей Федорович всю жизнь занимался спортом и до сих пор любит лыжи и велосипед, поэтому выглядит моложе своих лет.
Алексей Протопопов — худощавого телосложения, у него седые волосы, короткая стрижка и серые глаза.
— Особые приметы: имеется лобно-теменная лысина. Был одет: темные спортивные штаны, голубая или зеленая футболка, черные ботинки, — добавили в отряде.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, информацию в полицию по единому номеру 112, или на номер ПСО «Маяк»: +7 951 393-09-11, или на редакционный номер: +7 923 157-00-00.
В Бердске позавчера, 13 июля, пропал 12-летний Даниил Цедилин — его поисками занялась полиция. Ориентировку разместили в официальной группе администрации Бердска.