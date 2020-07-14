Сотрудники ФСБ задержали пятерых жителей Бердска, которых подозревают в мошенничестве и вымогательствах

В минувший понедельник, 13 июля, полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержали пятерых жителей Бердска, которых подозревают в мошенничествах и вымогательствах.
— Жертвами злоумышленников становились жители Бердска, а также Искитима и Новосибирска. Путем обмана либо угроз злоумышленники заставляли граждан брать в банке или микрофинансовой организации кредит, после чего передавать им денежные средства, либо оформлять в кредит технику (как правило, дорогостоящие смартфоны) и также передавать её участникам группы, обещая погасить кредит из своих средств. Следующую жертву обычно выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление. В ряде случаев у потерпевших забирали документы на автомобили, которые в последующем сдавали в ломбард. Часто гражданам угрожали физической расправой, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех подозреваемых задержали утром 13 июля при поддержке сотрудников ФСБ и нацгвардии. В ходе обысков в домах задержанных изъято 19 паспортов, 18 банковских карт, а также телефоны, сим-карты, ноутбуки, кастет, пневматическое оружие, тетради с записями «черной бухгалтерии», а также 12 долговых расписок и 4 залоговых билета.
Установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам вымогательства и 12 — мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Сегодня в одно из казино Новосибирска ворвался ОМОН. Силовики задержали предполагаемого организатора и изъяли более 200 тысяч рублей.