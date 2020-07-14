Сотрудники ФСБ задержали пятерых жителей Бердска, которых подозревают в мошенничестве и вымогательствах

Всех подозреваемых задержали утром 13 июля при поддержке сотрудников ФСБ и нацгвардии. В ходе обысков в домах задержанных изъято 19 паспортов, 18 банковских карт, а также телефоны, сим-карты, ноутбуки, кастет, пневматическое оружие, тетради с записями «черной бухгалтерии», а также 12 долговых расписок и 4 залоговых билета.

Установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам вымогательства и 12 — мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сегодня в одно из казино Новосибирска ворвался ОМОН. Силовики задержали предполагаемого организатора и изъяли более 200 тысяч рублей.