«Приехали ребятки и начали орудовать»: в Сочи избили новосибирских спортсменов

13 июля в Сочи неизвестные избили старшего тренера Сибирского федерального округа по ММА, главного тренера сборной Новосибирской области по ММА Максима Пичугина и тренера Александра Маслакова.
Сами пострадавшие утверждают, что нападение было организовано тренером Владом Алекяном.
— У меня клуб в Сочи есть, там оставлял этого парня, тренером и администратором, — рассказал корреспонденту НГС Максим Пичугин. — Получилось так, что приехал, отчетность попросил, а вместо отчетности получил в голову. Бандитов подключил, бандиты пришли и побили.
Пичугин пояснил, что отчётность у Алекяна он попросил в субботу, а в понедельник 13 июля к нему «на разговор» приехали 8 человек, среди которых был Алекян.
— Меня сразу ударили чем-то — непонятно, пока выключился — ударил головой. Они Александра начали бить, — пояснил спортсмен.
Собеседник добавил, что у него медики диагностировали перелом головы, а у Маслакова — два сломанных ребра. Также он утверждает, что Влад Алекян находится в федеральном розыске. По словам Пичугина, он подал заявление в полицию по факту избиения.
— Официального заявления в полицию города Сочи не поступало. По выявленной информации назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Когда журналист НГС попросила номер телефона Влада Алекяна, Пичугин перестал отвечать на сообщения.
В прошлом году в Барабинске произошёл резонансный инцидент с избиением детей — группа подростков напала на 10-классника. Драку тоже сняли на видео. Позже стало известно, что в этот день подростки совершили как минимум, три нападения.