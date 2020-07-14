«Приехали ребятки и начали орудовать»: в Сочи избили новосибирских спортсменов

Пичугин пояснил, что отчётность у Алекяна он попросил в субботу, а в понедельник 13 июля к нему «на разговор» приехали 8 человек, среди которых был Алекян.

— Меня сразу ударили чем-то — непонятно, пока выключился — ударил головой. Они Александра начали бить, — пояснил спортсмен.



Собеседник добавил, что у него медики диагностировали перелом головы, а у Маслакова — два сломанных ребра. Также он утверждает, что Влад Алекян находится в федеральном розыске. По словам Пичугина, он подал заявление в полицию по факту избиения.

— Официального заявления в полицию города Сочи не поступало. По выявленной информации назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Когда журналист НГС попросила номер телефона Влада Алекяна, Пичугин перестал отвечать на сообщения.

В прошлом году в Барабинске произошёл резонансный инцидент с избиением детей — группа подростков напала на 10-классника. Драку тоже сняли на видео. Позже стало известно, что в этот день подростки совершили как минимум, три нападения.