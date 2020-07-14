Легализовал 4 миллиарда на Кипре: СК рассказал о новых преступлениях Михаила Абызова

Следователи установили причастность Абызова к новым преступлениям
Следственный комитет России назвал новых соучастников бизнесмена и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Также следователи установили причастность Абызова к новым преступлениями — легализации 4 миллиардов похищенных рублей и к коммерческому подкупу.
— Стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них: бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников, — передают следователи.
Ранее сообщалось, что Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта, его подозревали в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети». Прежде с Абызовым по делу проходили пятеро сообщников, один из которых скрылся от следствия за границей. Бизнесмен в прошлом возглавлял разные новосибирские энергетические предприятия.
Сегодня в СК сообщили, что выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.
— В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 миллиардов рублей. Соучастники поставили под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублёвых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Также следователи установили факт коммерческого подкупа.
— В 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО «СИБЭКО», которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера, — передаёт Следственный комитет.
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