Легализовал 4 миллиарда на Кипре: СК рассказал о новых преступлениях Михаила Абызова

Ранее сообщалось, что Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта, его подозревали в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у новосибирских компаний «СИБЭКО» и «Региональные электрические сети». Прежде с Абызовым по делу проходили пятеро сообщников, один из которых скрылся от следствия за границей. Бизнесмен в прошлом возглавлял разные новосибирские энергетические предприятия.

Сегодня в СК сообщили, что выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр.

— В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 миллиардов рублей. Соучастники поставили под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублёвых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

