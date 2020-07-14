В Рособрнадзоре рассказали, как дистант повлиял на результаты ЕГЭ

Переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки выпускников. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции. Подводя итоги первых экзаменов у выпускников школ, он отметил, что некоторые предметы школьники сдали даже лучше, чем в прошлом году.
— Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9, — цитирует Музаева «Российская газета». — Дистанционное обучение, конечно, было вызовом, но, как правило, четвертая четверть для выпускников
По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество участников ЕГЭ по литературе, зато средний тестовый балл тоже вырос на
Из-за коронавируса ЕГЭ в этом году проходит в особом формате: экзамены сдают только те, кто собирается поступать в вузы. Бóльшую часть предметов выпускники уже сдали. Осталось четыре: биология, обществознание, химия и иностранные языки. Последний экзамен основной волны пройдет