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В Рособрнадзоре рассказали, как дистант повлиял на результаты ЕГЭ

Окончательные результаты всех экзаменов объявят не позднее 3 августа

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В этом году из-за коронавируса школьникам пришлось сдавать экзамены в масках

В этом году из-за коронавируса школьникам пришлось сдавать экзамены в масках

Переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки выпускников. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции. Подводя итоги первых экзаменов у выпускников школ, он отметил, что некоторые предметы школьники сдали даже лучше, чем в прошлом году.

— Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9, — цитирует Музаева «Российская газета». — Дистанционное обучение, конечно, было вызовом, но, как правило, четвертая четверть для выпускников 11-х классов — это подготовка к экзаменам. В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки. На 4,3 процента выросло число высокобалльников по географии — это очень серьезный рост.

По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество участников ЕГЭ по литературе, зато средний тестовый балл тоже вырос на 2,9 балла. Увеличилась и доля участников ЕГЭ, набравших 81–100 баллов — на 4,6%. Стобалльников в этом году в полтора раза больше. Информатику школьники сдали так же, как и в прошлом году.

Из-за коронавируса ЕГЭ в этом году проходит в особом формате: экзамены сдают только те, кто собирается поступать в вузы. Бóльшую часть предметов выпускники уже сдали. Осталось четыре: биология, обществознание, химия и иностранные языки. Последний экзамен основной волны пройдет 23 июля. Окончательные результаты будут опубликованы не позднее 3 августа.

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