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Лето

На Новосибирск идёт аномальная жара

Осадков в ближайшие дни синоптики не обещают

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В пятницу в Новосибирске будет жарко

В пятницу в Новосибирске будет жарко

К концу недели в Новосибирске усилится жара, это произойдёт из-за тёплого антициклона, который приближается к региону.

— К нам приближается антициклон, однородная воздушная масса, очень тёплая. С 16 по 20 июля начинается аномально жаркая погода, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сегодня, 15 июля, синоптики в ожидают ветер силой 3–8 м/с с порывами днём до 14 м/с. Температура днём составит +24…+26 градусов, ночью — +14…+16 °С.

16 июля также ожидается ветер 3–8 м/с с порывами ночью до 12 м/с. Ночная температура опустится до +12…+14 °С, а дневная составит +26…+29 градусов.

17 июля ожидают ветер 3–8 м/с без порывов. Днём потеплеет до +31…+33 градусов, а ночная температура составит +16…+18 градусов.

На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.

А вчера власти дали прогноз о том, накроет ли Новосибирск смогом так же, как летом 2019 года. Риск того, что ситуация повторится, очень велик.

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