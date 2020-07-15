На Новосибирск идёт аномальная жара

17 июля ожидают ветер 3–8 м/с без порывов. Днём потеплеет до +31…+33 градусов , а ночная температура составит +16…+18 градусов .

На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.