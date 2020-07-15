На Новосибирск идёт аномальная жара

К концу недели в Новосибирске усилится жара, это произойдёт из-за тёплого антициклона, который приближается к региону.
— К нам приближается антициклон, однородная воздушная масса, очень тёплая.
Сегодня, 15 июля, синоптики в ожидают ветер силой
16 июля также ожидается ветер
17 июля ожидают ветер 3–8 м/с без порывов. Днём потеплеет до
На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.
А вчера власти дали прогноз о том, накроет ли Новосибирск смогом так же, как летом