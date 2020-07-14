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Криминал

В одно из новосибирских казино ворвался ОМОН — этот момент попал на видео

Позже полицейские задержали 40-летнего искитимца, подозреваемого в организации сети казино

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Оперативники изъяли в казино более 200 тысяч рублей&nbsp;&nbsp;

Оперативники изъяли в казино более 200 тысяч рублей  

Силовики накрыли сеть незаконных игровых залов в Новосибирске

Полицейские вместе с бойцами ОМОНа поймали организатора пяти новосибирских казино.

Заведения располагались в Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска, а также в Искитиме.

— Как установили оперативники, ликвидированные заведения работали круглосуточно, в залах постоянно находились администраторы и охранники, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения. На момент проверок в заведениях находились посетители и обслуживающий персонал, — говорится в сообщении МВД.

Во время рейдов силовики изъяли в общем 67 системных блоков, 5 ноутбуков, 15 мобильных телефонов, 259 тысяч рублей наличными и документы.

Позже полицейские задержали 40-летнего жителя Искитима, подозреваемого в организации сети игорных заведений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Сейчас полицейские ищут других людей, причастных к организации сети казино.

Работа силовиков в одном из заведений попала на кадры оперативной съемки, в частности, на видео снято, как оперативники вскрывают сейф.

Вчера прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 16 новосибирцев, которые несколько лет держали в городе незаконные казино. Участникам группы от 19 до 38 лет. По версии следствия, с 2016 по 2019 года они организовали в разных районах Новосибирска 11 игровых заведений.

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