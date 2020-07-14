В одно из новосибирских казино ворвался ОМОН — этот момент попал на видео

Полицейские вместе с бойцами ОМОНа поймали организатора пяти новосибирских казино.



Заведения располагались в Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах Новосибирска, а также в Искитиме.



— Как установили оперативники, ликвидированные заведения работали круглосуточно, в залах постоянно находились администраторы и охранники, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения. На момент проверок в заведениях находились посетители и обслуживающий персонал, — говорится в сообщении МВД.



Во время рейдов силовики изъяли в общем 67 системных блоков, 5 ноутбуков, 15 мобильных телефонов, 259 тысяч рублей наличными и документы.