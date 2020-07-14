Показывают настоящее лицо только в туалете: новосибирский мультик о масках попал на европейский конкурс

Мультфильм новосибирской студии анимации «Жажа» попал в финал международного португальского кинофестиваля Heritales. Новосибирцы нарисовали ролик о том, как люди вынуждены прятать себя за масками — личинами животных. При этом снимать маску они могут только в туалете.
Новый анимационный фильм студии «Жажа» из Академгородка называется Disguise («Маскировка»). Полутораминутный мультфильм попал в фестивальную категорию «Анимация», где помимо работы новосибирских авторов, представлено ещё
— Мы год назад снимали этот фильм. Идею взяли из нашего пула, куда мы очень коротко записываем все идеи, а потом просто прорабатываем. У нас было, наверное, штук семь вариантов, как можно было бы рассказать эту историю, но мы выбрали вот такую. Эта история про то, как мы очень часто примеряем на себя какую-то роль, которая выгодна или полезна в данный момент, и можем не заметить, как роль начинает управлять нашими поступками, — рассказала корреспонденту НГС режиссёр мультфильма Ирина Коротаева.
youtube.com / Studio ZHAZHA
Музыку для мультфильма специально написал новосибирский музыкант Владимир Комаров из международного проекта The Dayoffs. Студия «Жажа» в
— Сейчас на сайте фестиваля началось голосование. Организаторы фестиваля пишут, что эти голоса — не обычный приз зрительских симпатий, а полноценные голоса, которые будут учитываться в подведении итогов, — заметила Ирина Коротаева.
Для голосования на сайте фестиваля надо пройти несложную регистрацию и после можно посмотреть все работы, как анимационные, так и видеофильмы. Каждую работу, попавшую в финал, можно оценить по пятибалльной шкале. Окончательные итоги будут подведены во второй половине сентября.
В 2018 году мультфильм новосибирских аниматоров Escape (Побег) о замученной домашним бытом женщине попал в финал сразу двух анимационных фестивалей — испанского и английского.