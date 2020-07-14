Показывают настоящее лицо только в туалете: новосибирский мультик о масках попал на европейский конкурс

Мультфильм новосибирской студии анимации «Жажа» попал в финал международного португальского кинофестиваля Heritales. Новосибирцы нарисовали ролик о том, как люди вынуждены прятать себя за масками — личинами животных. При этом снимать маску они могут только в туалете.



Новый анимационный фильм студии «Жажа» из Академгородка называется Disguise («Маскировка»). Полутораминутный мультфильм попал в фестивальную категорию «Анимация», где помимо работы новосибирских авторов, представлено ещё 15 мультфильмов со всего мира. В фестивале есть и номинации для обычных видео — документальных или игровых.

