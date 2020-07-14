«Заставило задуматься закрытие границ»: новосибирцы признались в желании переехать на море

Аналитики Райффайзенбанка и сервиса по поиску недвижимости ЦИАН выяснили у новосибирцев, в какие российские города у моря они бы переехали и почему хотят квартиру на юге страны.

Оказалось, что мечтают переехать на море 64% опрошенных новосибирцев, половина из них хочет провести вдали от Сибири пенсию, но в этом году на покупку жилья у моря готовы лишь 10% горожан.



Согласно опросу жителей Новосибирска, большинство тех, кто планирует переехать на юг, выбирают Сочи (32%), Краснодар (30%) и Анапу (19%). Помимо этих городов популярностью также пользуются Новороссийск, Ростов-на-Дону, города Крыма, Азовского побережья.