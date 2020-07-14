«Заставило задуматься закрытие границ»: новосибирцы признались в желании переехать на море

Новосибирцы заявили о желании жить на юге
Аналитики Райффайзенбанка и сервиса по поиску недвижимости ЦИАН выяснили у новосибирцев, в какие российские города у моря они бы переехали и почему хотят квартиру на юге страны.
Оказалось, что мечтают переехать на море 64% опрошенных новосибирцев, половина из них хочет провести вдали от Сибири пенсию, но в этом году на покупку жилья у моря готовы лишь 10% горожан.
Согласно опросу жителей Новосибирска, большинство тех, кто планирует переехать на юг, выбирают Сочи (32%), Краснодар (30%) и Анапу (19%). Помимо этих городов популярностью также пользуются Новороссийск, Ростов-на-Дону, города Крыма, Азовского побережья.
При этом основной спрос в России на квартиры у моря, по данным ЦИАН, формируют москвичи (на них приходится каждый третий запрос на покупку готового жилья), жители Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Новосибирцы хотели бы купить жильё на юге чаще всего из-за климата (так ответили 54% респондентов), возможности приезжать отдыхать (39%) и перспективы жить там на пенсии (34%). При этом, как отметили в Райффайзенбанке, новосибирцы чаще жителей других регионов в качестве одной из причин называли желание растить у моря детей (26%) — аналогичные планы оказались только у жителей Нижнего Новгорода. Зато использовать жильё на юге как инвестицию рассчитывают только 21% опрошенных новосибирцев — это один из самых низких показателей в стране.
Жители Новосибирска ищут квартиры у моря по цене (85%), близости к морю (70%) и транспортной доступности (55%). Большинство горожан хотят купить жильё на вторичном рынке — так ответил 41% опрошенных, на новостройки приходится
— Ситуация с неожиданным закрытием границ этой весной заставила многих задуматься о собственном жилье в зоне с наиболее благоприятным климатом в пределах нашей страны. Число желающих приобрести собственное жилье в Краснодарском крае (для инвестиций или собственного проживания) будет в ближайшие годы расти. К тому же содержание такой недвижимости, как правило, оказывается дешевле, чем квартиры на море в других теплых странах (и из-за разницы в величине тарифов, и из-за возможного дальнейшего ослабления курса рубля), — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Впрочем, не Крымом и Сочи едиными: не так давно НГС публиковал обзор других российских курортов, где можно неплохо отдохнуть и, возможно, провести старость.