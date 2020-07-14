Чего ждут от новосибирских торговых центров после открытия — рассказывает министр

В торговые центры Новосибирска придёт проверка
Власти НСО рассчитывают, что новосибирские торговые центры после открытия будут контролировать поток посетителей.
Об этом сегодня, 14 июля, рассказал министр торговли, промышленности и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров во время онлайн-конференции в ТАСС. Он ответил на вопрос о том, какие дополнительные меры безопасности, кроме разметки и установки санитайзеров, будут применяться в магазинах.
— Мы с представителями торговых организаций проговаривали эти моменты, и торговые центры сами заявляли о том, что у них есть возможность контролировать количество посетителей внутри помещений. Я сам видел, как в той же «МЕГЕ» охрана запускает определенное количество людей, которое компенсирует количество тех, кто выходит.
Министр считает, что торговым центрам лучше не допускать большого потока покупателей, что сложно сделать в небольших ТЦ.
— С торговыми центрами ещё раз эти моменты проговорим, чтобы они пообщались с арендаторами о безусловном соблюдении норм и правил, — добавил Гончаров.
Он также рассказал, что в завтра в некоторые ТЦ приедет проверка. Специалисты министерства проверят, соблюдают ли в магазинах требования Роспотребнадзора.
О том, что в регионе могут открыться торговые центры, вчера сообщил губернатор Андрей Травников, позже было опубликовано постановление. Горожане сразу начали активно обсуждать эту новость — мы публиковали для вас подборку из 10 самых жарких мнений.
Большинство новосибирцев обрадовалось, что можно обновить гардероб и погулять по магазинам, люди в этот же день отправились в самые крупные ТРЦ, но их ждало разочарование — сегодня далеко не все магазины успели открыться. Люди стали делиться своими впечатлениями в социальных сетях.