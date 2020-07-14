Чего ждут от новосибирских торговых центров после открытия — рассказывает министр

Министр считает, что торговым центрам лучше не допускать большого потока покупателей, что сложно сделать в небольших ТЦ.

— С торговыми центрами ещё раз эти моменты проговорим, чтобы они пообщались с арендаторами о безусловном соблюдении норм и правил, — добавил Гончаров.



Он также рассказал, что в завтра в некоторые ТЦ приедет проверка. Специалисты министерства проверят, соблюдают ли в магазинах требования Роспотребнадзора.

О том, что в регионе могут открыться торговые центры, вчера сообщил губернатор Андрей Травников, позже было опубликовано постановление. Горожане сразу начали активно обсуждать эту новость — мы публиковали для вас подборку из 10 самых жарких мнений.

Большинство новосибирцев обрадовалось, что можно обновить гардероб и погулять по магазинам, люди в этот же день отправились в самые крупные ТРЦ, но их ждало разочарование — сегодня далеко не все магазины успели открыться. Люди стали делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

