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Чего ждут от новосибирских торговых центров после открытия — рассказывает министр

Работу ТЦ будут контролировать специалисты из правительства НСО

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Торговые центры в Новосибирске ждет проверка

Торговые центры в Новосибирске ждет проверка

В торговые центры Новосибирска придёт проверка

Власти НСО рассчитывают, что новосибирские торговые центры после открытия будут контролировать поток посетителей.

Об этом сегодня, 14 июля, рассказал министр торговли, промышленности и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров во время онлайн-конференции в ТАСС. Он ответил на вопрос о том, какие дополнительные меры безопасности, кроме разметки и установки санитайзеров, будут применяться в магазинах.

— Мы с представителями торговых организаций проговаривали эти моменты, и торговые центры сами заявляли о том, что у них есть возможность контролировать количество посетителей внутри помещений. Я сам видел, как в той же «МЕГЕ» охрана запускает определенное количество людей, которое компенсирует количество тех, кто выходит.

Министр считает, что торговым центрам лучше не допускать большого потока покупателей, что сложно сделать в небольших ТЦ.

— С торговыми центрами ещё раз эти моменты проговорим, чтобы они пообщались с арендаторами о безусловном соблюдении норм и правил, — добавил Гончаров.

Он также рассказал, что в завтра в некоторые ТЦ приедет проверка. Специалисты министерства проверят, соблюдают ли в магазинах требования Роспотребнадзора.

О том, что в регионе могут открыться торговые центры, вчера сообщил губернатор Андрей Травников, позже было опубликовано постановление. Горожане сразу начали активно обсуждать эту новость — мы публиковали для вас подборку из 10 самых жарких мнений.

Большинство новосибирцев обрадовалось, что можно обновить гардероб и погулять по магазинам, люди в этот же день отправились в самые крупные ТРЦ, но их ждало разочарование — сегодня далеко не все магазины успели открыться. Люди стали делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

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