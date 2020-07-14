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«Расцветай» начал строить высотку на месте заводских корпусов на Красном проспекте

Разрешение на строительство получила дочерняя компания группы

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Ещё месяц назад территория будущего дома выглядела так: на фото огромный заводской корпус на Красном проспекте, 167, к. 1

Ещё месяц назад территория будущего дома выглядела так: на фото огромный заводской корпус на Красном проспекте, 167, к. 1

На Красном проспекте в Новосибирске построят новый дом

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома на месте бывших корпусов Новосибирского приборостроительного завода на Красном проспекте — документ опубликован на муниципальном портале.

Застройщиком проекта значится СЗ «Сибсервис» — по информации базы данных «Контур.Фокус», одним из учредителей компании является ООО «Расцветай-Инвест». Группе «Расцветай» с 2018 года принадлежит почти вся промзона между Красным проспектом и улицей Дачной.

Первый дом компания построит на выделенном участке, сегодня на нём находится небольшое здание по адресу Красный проспект, 167, к. 2 и частично Красный проспект, 167, к. 1. На их месте появится жилой дом, который будет состоять из трёх секций разной этажности: 18, 25 и 9–12 этажей.

В первой секции будет 106 квартир, в самой высотной — 239 квартир, в секции высотой 9–12 этажей запланировано ещё 136 квартир. Под домом будет одноуровневая парковка для 181 автомобиля.

В ГК «Расцветай» отметили, что с сегодняшнего дня, 14 июля, на площадке начали демонтировать старые здания и приступили к устройству котлована будущего дома. Проект комплекса в компании пока не показывают, он находится в разработке. Известно, что площадь квартир в первом доме будет варьироваться от 24–26 квадратных метров в студиях до 87 квадратных метров в трёхкомнатных квартирах.

В перспективе в комплексе запланирован коворкинг и зоны отдыха. Кроме того, внутри территории будущего жилого комплекса мэрия зарезервировала участки для школы и детского сада.

В начале лета журналисты НГС погуляли по бывшей территории завода, чтобы зафиксировать наследие советской промышленности.

Весной, предположительно, из-за одной из новостроек по соседству с территорией группы «Расцветай» разгорелся скандал, а в МУП «УЗСПТС» прошли обыски.

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Красный проспектНПЗНовостройкиРасцветай на Красном
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