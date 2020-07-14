Накроет ли Новосибирск смогом, как адским летом-2019: прогноз от властей

— С учетом именно территориальной удаленности и площади лесного фонда сохраняется высокий риск возникновения пожаров. У нас, в Красноярском крае, как в Эвенкии, в Анграске, по тем данным, которые нам предоставляет Гидромет, риск сухой жаркой погоды, как и в прошлом году, сохраняется. Нам необходимо максимально принять меры по своевременному обнаружению лесных пожаров, наращиванию группировки. Но если всех интересует именно прошлогодняя ситуация, когда распространение лесных пожаров достигло больших площадей — это во многом зависит от класса пожарной опасности. В то же время мы на площади до 5 гектаров обнаруживаем до 80% возгораний. Риски достаточно высоки, — подытожил Большаков.

По словам Евгения Рыжкова, в Новосибирской области спокойная ситуация с пожарами, но регион ещё не прошел второй пик горимости:

— Несмотря на то, что пожароопасная ситуация в настоящее время на территории области довольно спокойная, риски, естественно, всегда присутствуют. Прекрасно знаем про засуху, которая у нас в юго-западных районах области, где возможны степные, с переходом в лесные пожары. Ну и приобско-боровая зона, где хвойные насаждения, там традиционно в летний период возможно возникновение лесных пожаров. Специфика лесорастительных и пирологических условий Новосибирской области такова, что есть два пика горимости: первый — конец апреля — начало мая, который мы достаточно успешно прошли. Второй: конец сентября — начало октября. К этому мы, безусловно, готовимся, в том числе превентивными мерами. Это выполнение противопожарного обустройства лесов и своевременный мониторинг пожарной обстановки. Расслабляться не приходится, — заключил Рыжков.

