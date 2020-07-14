Накроет ли Новосибирск смогом, как адским летом-2019: прогноз от властей

В Сибири возникли риски распространения опасных пожаров
Сегодня, 14 июля, чиновники из трёх сибирских регионов дали прогноз по пожарам в регионах Сибири этим летом. Предполагается, что есть риск возникновения похожей ситуации, которая в прошлом году вызвала смог над Новосибирском.
Прогнозами с журналистами на пресс-конференции ТАСС поделились заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев и первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.
— Росгидромет сообщил о том, что за пятилетний цикл текущий, 2020 год самый неблагоприятный для пожарной обстановки. В России горят те субъекты, где раньше пожаров не было. Этот год — один из самых сложных. Мы зарегистрировали первый лесной пожар на месяц раньше, чем в прошлом году. Экстремальная жара, масштабные грозовые фронты без выпадения осадков — это все влечет очень сложную пожароопасную обстановку. С конца июня до сегодняшнего дня у нас, в Иркутской области, сохраняется самый высокий класс пожароопасности: 4–5. В этих условиях сложно противостоять стихии, потому что ежедневно образуется большое количество пожаров. Для того чтобы не допустить повторение прошлого года, мы поставили для себя такую задачу, чтобы каждый день мы ликвидировали пожаров больше, чем возникает. Поэтому я думаю, что повторения не произойдет на территории Иркутской области, — объяснил Дмитрий Петренев.
По мнению Алексея Большакова, риски повторения прошлогодней ситуации высоки, но благодаря привлечению федеральных сил Красноярский край может справиться с пожарами:
— С учетом именно территориальной удаленности и площади лесного фонда сохраняется высокий риск возникновения пожаров. У нас, в Красноярском крае, как в Эвенкии, в Анграске, по тем данным, которые нам предоставляет Гидромет, риск сухой жаркой погоды, как и в прошлом году, сохраняется. Нам необходимо максимально принять меры по своевременному обнаружению лесных пожаров, наращиванию группировки. Но если всех интересует именно прошлогодняя ситуация, когда распространение лесных пожаров достигло больших площадей — это во многом зависит от класса пожарной опасности. В то же время мы на площади до 5 гектаров обнаруживаем до 80% возгораний. Риски достаточно высоки, — подытожил Большаков.
По словам Евгения Рыжкова, в Новосибирской области спокойная ситуация с пожарами, но регион ещё не прошел второй пик горимости:
— Несмотря на то, что пожароопасная ситуация в настоящее время на территории области довольно спокойная, риски, естественно, всегда присутствуют. Прекрасно знаем про засуху, которая у нас в юго-западных районах области, где возможны степные, с переходом в лесные пожары. Ну и приобско-боровая зона, где хвойные насаждения, там традиционно в летний период возможно возникновение лесных пожаров. Специфика лесорастительных и пирологических условий Новосибирской области такова, что есть два пика горимости: первый — конец апреля — начало мая, который мы достаточно успешно прошли. Второй: конец сентября — начало октября. К этому мы, безусловно, готовимся, в том числе превентивными мерами. Это выполнение противопожарного обустройства лесов и своевременный мониторинг пожарной обстановки. Расслабляться не приходится, — заключил Рыжков.
Прошлым летом дым от лесных пожаров в Красноярском крае и в Иркутской области накрыл столицу Сибири. При этом улицы Новосибирска заволокло плотным смогом.
Тогда в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края рассказали, что тушить лесные пожары невыгодно экономически:
— Сейчас два действительно самых горящих региона — это Иркутская область и Красноярский край. Но основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части, по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населённым пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты, они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Смог от пожаров продержался в городе несколько недель, а Роспотребнадзор проверил воздух в Новосибирске — несмотря на плотную дымку, содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК, по их словам.
Врачи же советовали не выходить на улицу без лишней надобности: врач-пульмонолог Евгения Лесовских даже рекомендовала на время уехать из города.