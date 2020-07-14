В Новосибирске скончался всемирно известный психиатр — у него был коронавирус

В Новосибирске скончался Цезарь Короленко — ученый-психиатр последние недели лечился от коронавируса. Об этом сообщил его коллега, который близко общался с семьей. На момент смерти врачу было 86 лет.



— Он умер сегодня в 4 утра. Цезарь Короленко был моим научным руководителем, и работали мы вместе в Институте клинической психологии. Его положили 3 июля в больницу, он почти две недели боролся с болезнью. Он врач, поэтому берёгся, конечно, — был единственным от Российской Федерации членом секции по транскультуральной психиатрии ВОЗ. Но возраст, наверное, сыграл свою роль, — рассказал корреспонденту НГС коллега психиатра Антон Брагин.