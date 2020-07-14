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В Новосибирске скончался всемирно известный психиатр — у него был коронавирус

Цезарь Короленко умер в возрасте 86 лет

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Врача положили в больницу 3 июля, и сегодня он скончался, не приходя в сознание&nbsp;

Врача положили в больницу 3 июля, и сегодня он скончался, не приходя в сознание 

От коронавируса умер известный психиатр Цезарь Короленко

В Новосибирске скончался Цезарь Короленко — ученый-психиатр последние недели лечился от коронавируса. Об этом сообщил его коллега, который близко общался с семьей. На момент смерти врачу было 86 лет.

— Он умер сегодня в 4 утра. Цезарь Короленко был моим научным руководителем, и работали мы вместе в Институте клинической психологии. Его положили 3 июля в больницу, он почти две недели боролся с болезнью. Он врач, поэтому берёгся, конечно, — был единственным от Российской Федерации членом секции по транскультуральной психиатрии ВОЗ. Но возраст, наверное, сыграл свою роль, — рассказал корреспонденту НГС коллега психиатра Антон Брагин.

В СО РАН корреспонденту НГС сказали, что знают о смерти академика, но подробностями его гибели не располагают.

Цезарь Петрович Короленко

Всемирно известный советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, член секции транскультуральной психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации ВОЗ, действительный член Нью-Йоркской академии наук, почётный профессор НГУ.

Редакция НГС приносит соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.

Если вы знали погибших от коронавируса медиков, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 982 781–74–07.

Сейчас в Новосибирске известно о восьми погибших от коронавируса медиках. Неделю назад стало известно, что от ковида умерла врач поликлиники № 17 Лариса Турханова. До этого от болезни умер брат министра здравоохранения региона Андрей Хальзов — врач-хирург Дорожной клинической больницы.

Ранее НГС рассказывал, что 8 мая в госпитале скончался другой известный ученый, Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В больнице Алексей Романович лежал в одном отделении с женой Галиной Евсеевой — её выписали из больницы в день смерти мужа. В справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана вирусная инфекция, вызванная COVID-19. Почему родственники считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице — в материале НГС.

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