Под Новосибирском ищут школьника — он ушёл гулять и не вернулся

В Бердске вчера, 13 июля, пропал 12-летний Даниил Цедилин — его поисками занялась полиция.



Ориентировку разместили в официальной группе администрации Бердска.

— Даниил ушел гулять 13 июля и не вернулся. Может находиться в подъездах, магазинах, ТЦ, — говорится в сообщении.

Рост Даниила — 140 см, у него серо-голубые глаза. Мальчик был одет в серую футболку, цветные пляжные шорты, голубые кроссовки с оранжевыми полосками, при себе также была поясная сумка.

— В полицию поступило сообщение о том, что 13 июля примерно в 12:00 из своей квартиры в Бердске ушёл ребёнок. Заявление принято от его опекуна, он проживает вместе с бабушкой. Ребёнок неоднократно уходил из дома, состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудниками полиции Бердска и прилегающих населённых пунктов проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребёнка, — сообщили в ведомстве.