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Под Новосибирском ищут школьника — он ушёл гулять и не вернулся

Предполагается, что ребёнок может находиться в подъездах, магазинах или ТЦ

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Ребёнок ушёл из дома накануне днём

Ребёнок ушёл из дома накануне днём

В Бердске пропал 12-летний мальчик

В Бердске вчера, 13 июля, пропал 12-летний Даниил Цедилин — его поисками занялась полиция.

Ориентировку разместили в официальной группе администрации Бердска.

— Даниил ушел гулять 13 июля и не вернулся. Может находиться в подъездах, магазинах, ТЦ, — говорится в сообщении.

Рост Даниила — 140 см, у него серо-голубые глаза. Мальчик был одет в серую футболку, цветные пляжные шорты, голубые кроссовки с оранжевыми полосками, при себе также была поясная сумка.

— В полицию поступило сообщение о том, что 13 июля примерно в 12:00 из своей квартиры в Бердске ушёл ребёнок. Заявление принято от его опекуна, он проживает вместе с бабушкой. Ребёнок неоднократно уходил из дома, состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В настоящее время сотрудниками полиции Бердска и прилегающих населённых пунктов проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребёнка, — сообщили в ведомстве.

Когда мальчик в прошлый раз ушёл из дома, его нашли в Искитиме. Также в полиции добавили, что Даниил ушёл без телефона.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите об этом по телефонам 102 (с мобильного), (383) 413-00-23 (с домашнего) или 112.

Также в Новосибирске продолжаются поиски подростка с особенностями развития. СК возбудил дело по факту его пропажи.

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Бердскполицияпропал ребенок
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