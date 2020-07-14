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Больше 200 в сутки: в Алтайском крае резко выросло число случаев коронавируса

Активный прирост продолжается около двух недель

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За две недели количество новых случаев выросло больше чем в 3 раза

За две недели количество новых случаев выросло больше чем в 3 раза

С начала месяца в Алтайском крае резко выросло количество случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба региона.

Так, 1 июля в Алтайском крае зарегистрировали 74 новых случая, а сегодня, 14 июля, уже 238.

Число заболевших увеличивалось постепенно: 2 июля в регионе зарегистрировали 75 новых случаев, 3 июля — 73, 4 июля — 92, 5 июля — 115, 6 июля — 124, 7 июля — 171, 8 июля — 188, 9 июля — 224, 10 июля — 240, 11 июля — 228, 12 июля — 232, 13 июля — 235.

27 июня в Алтайском крае начали работать турбазы, а обязательную самоизоляцию для приезжих отменили ещё в начале июня.

7 июля губернатор края провел совещание в связи с резким ростом заболеваемости в регионе:

— Тенденция последнего времени — увеличивается число случаев заболевания вирусной пневмонией и число пациентов с тяжёлым течением болезни. Сначала в крае бессимптомное течение отмечалось у 80% пациентов с COVID-19. Сейчас ситуация обратная — у 70% заболевших прослеживаются ярко выраженные симптомы, — сообщили тогда в пресс-службе правительства края.

8 июля в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Журналист НГС поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы.

Наш журналист недавно ездила в Республику Алтай на отдых — о своих впечатлениях и том, как там соблюдают меры безопасности, она написала тут.

Недавно Роспотребнадзор рассказал, кто из приезжающих в Новосибирск должен сидеть на 14-дневном карантине и нужна ли справка для въезда в НСО через Алтай и Кемеровскую область.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой, которое регламентирует нашу жизнь до конца года.

А патрульные посты на границе Новосибирской области и Алтайского края появились ещё в апреле. В начале июня корреспонденты НГС ездили в село Кашкарагаиха (Алтайский край), чтобы сделать репортаж о семье сыроваров. Их без проблем пропустили (и выпустили) на территорию края.

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