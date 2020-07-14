Больше 200 в сутки: в Алтайском крае резко выросло число случаев коронавируса

7 июля губернатор края провел совещание в связи с резким ростом заболеваемости в регионе:

— Тенденция последнего времени — увеличивается число случаев заболевания вирусной пневмонией и число пациентов с тяжёлым течением болезни. Сначала в крае бессимптомное течение отмечалось у 80% пациентов с COVID-19. Сейчас ситуация обратная — у 70% заболевших прослеживаются ярко выраженные симптомы, — сообщили тогда в пресс-службе правительства края.



8 июля в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Журналист НГС поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы.



Наш журналист недавно ездила в Республику Алтай на отдых — о своих впечатлениях и том, как там соблюдают меры безопасности, она написала тут.