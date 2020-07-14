Пошла жара: смотрим, как сибиряки оккупировали летние веранды — 11 счастливых (и не очень) фото

Прошла неделя с тех пор, как в Новосибирске наконец-то (или нет?) открылись летники. Прежняя жизнь взаперти моментально позабылась (посмотрите пару снимков), люди уже успели поспорить о целесообразности карантинных послаблений, а мы сходили в рейд по барам. Горожане восполняют упущенные возможности, бронируют столики на улице (это реально сложно сделать) и собираются большими компаниями. Мы попросили подписчиков нашего инстаграма поделиться фотографиями с их отдыха на летних верандах. Давайте вместе посмотрим, какая атмосфера царит в оживших кафе и ресторанах.
Хотите, чтобы ваше фото с отдыха на летней веранде оказалось в нашей подборке? Вы отдыхаете веселее, чем наши читатели? Присылайте снимки в Директ редакционного инстаграма @ngs_news.
— Если ещё год назад ужин или просто перекусы в летних кафе были почти повседневностью, то недавний поход в No spicy, please был праздничным. Везде царила именно эта атмосфера, как будто какой-то общий праздник. Прошлым летом придумывали себе в пятницу пеший тур по заведениям (начинали с аперитива и ужина и дальше в каждом по коктейлю). Этим летом обязательно повторим, — делится Евгения Кравченко.
— Мы пошли на следующий день после открытия летников, во вторник. До выходных не было сил уже ждать — взяли выходной на работе посреди недели, — честно признается сибирячка, отдыхавшая на прошлой неделе на летнике «Бирман». Эх, нам бы такое начальство!
— Собрались спонтанно в пятницу после 9 вечера, народу много, все хорошие заведения заняты или забронированы, купили навынос и сидели на лавочке, — рассказывает Марина, автор фото, опубликованного чуть выше. — Людей действительно много, но очень захотелось прогуляться, на всякий случай мы с мужем надели маски. На фото — том-ям и вок из Wоk in wall, очередь стояли, чтобы заказать, и сам заказ минут 25 ждали. И по меню много что раскуплено во всех заведениях. В «Перчини» очередь 15 человек, только чтобы зайти. И да, туалеты везде закрыты.