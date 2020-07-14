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Пошла жара: смотрим, как сибиряки оккупировали летние веранды — 11 счастливых (и не очень) фото

Жители Новосибирска радуются открытию летников. Но есть и претензии

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«Летник "Шашлыкофф" на Красном проспекте, 200. Были в субботу. Очень здорово! Официанты в масках и перчатках, а люди вокруг со счастливыми лицами уплетают еду», — рассказывает читательница

«Летник "Шашлыкофф" на Красном проспекте, 200. Были в субботу. Очень здорово! Официанты в масках и перчатках, а люди вокруг со счастливыми лицами уплетают еду», — рассказывает читательница

Прошла неделя с тех пор, как в Новосибирске наконец-то (или нет?) открылись летники. Прежняя жизнь взаперти моментально позабылась (посмотрите пару снимков), люди уже успели поспорить о целесообразности карантинных послаблений, а мы сходили в рейд по барам. Горожане восполняют упущенные возможности, бронируют столики на улице (это реально сложно сделать) и собираются большими компаниями. Мы попросили подписчиков нашего инстаграма поделиться фотографиями с их отдыха на летних верандах. Давайте вместе посмотрим, какая атмосфера царит в оживших кафе и ресторанах.

Хотите, чтобы ваше фото с отдыха на летней веранде оказалось в нашей подборке? Вы отдыхаете веселее, чем наши читатели? Присылайте снимки в Директ редакционного инстаграма @ngs_news.

«При первой возможности посетили кафе азиатской кухни No spicy, please, было достаточно прохладно, сидели в пледах, но это не помешало насладиться атмосферой», — радуется открытию летников другая наша читательница. И делится очень аппетитным фото

«При первой возможности посетили кафе азиатской кухни No spicy, please, было достаточно прохладно, сидели в пледах, но это не помешало насладиться атмосферой», — радуется открытию летников другая наша читательница. И делится очень аппетитным фото

— Если ещё год назад ужин или просто перекусы в летних кафе были почти повседневностью, то недавний поход в No spicy, please был праздничным. Везде царила именно эта атмосфера, как будто какой-то общий праздник. Прошлым летом придумывали себе в пятницу пеший тур по заведениям (начинали с аперитива и ужина и дальше в каждом по коктейлю). Этим летом обязательно повторим, — делится Евгения Кравченко.

На видео видно, как патруль контролирует открытые летние веранды

«"Бирман" на речке. Очень ждали открытия летников. Всё-таки еда навынос и доставка — это не то совсем. Хочется посидеть в кафе, а погода хорошая — летник самое то», — рассказывает еще одна читательница

«"Бирман" на речке. Очень ждали открытия летников. Всё-таки еда навынос и доставка — это не то совсем. Хочется посидеть в кафе, а погода хорошая — летник самое то», — рассказывает еще одна читательница

— Мы пошли на следующий день после открытия летников, во вторник. До выходных не было сил уже ждать — взяли выходной на работе посреди недели, — честно признается сибирячка, отдыхавшая на прошлой неделе на летнике «Бирман». Эх, нам бы такое начальство!

«Были в "Перчини". Атмосфера на летниках отличная: персонал стал более вежлив и учтив, в заведении царила атмосфера спокойствия — и это в пятницу!» — рассказывает читательница Кристина

«Были в "Перчини". Атмосфера на летниках отличная: персонал стал более вежлив и учтив, в заведении царила атмосфера спокойствия — и это в пятницу!» — рассказывает читательница Кристина

«Летник "Веранда" в&nbsp;Академгородке. Очень ждали открытия. Атмосфера прекрасная! И если бы не маски на обслуживающем персонале и рассадка через столик, то ничто бы не напоминало о сложившейся ситуации», — признается Надежда

«Летник "Веранда" в Академгородке. Очень ждали открытия. Атмосфера прекрасная! И если бы не маски на обслуживающем персонале и рассадка через столик, то ничто бы не напоминало о сложившейся ситуации», — признается Надежда

Открытие летников встретила и часть редакции НГС. Ходили в&nbsp;The Chops.&nbsp;А вы собираетесь со своими коллегами в нерабочее время?

Открытие летников встретила и часть редакции НГС. Ходили в The Chops. А вы собираетесь со своими коллегами в нерабочее время?

Некоторые очень соскучились по социализации: «Ждали открытия, очень не хватало побыть в социуме/обществе. В "СибирьСибирь" и "Веранде" руки обрабатывали, в FF нет. Персонал в масках, но есть те, кто спускает их ниже носа», — рассказывает сибирячка

Некоторые очень соскучились по социализации: «Ждали открытия, очень не хватало побыть в социуме/обществе. В "СибирьСибирь" и "Веранде" руки обрабатывали, в FF нет. Персонал в масках, но есть те, кто спускает их ниже носа», — рассказывает сибирячка

Вкуснейший перекус в Wоk in wall

Вкуснейший перекус в Wоk in wall

— Собрались спонтанно в пятницу после 9 вечера, народу много, все хорошие заведения заняты или забронированы, купили навынос и сидели на лавочке, — рассказывает Марина, автор фото, опубликованного чуть выше. — Людей действительно много, но очень захотелось прогуляться, на всякий случай мы с мужем надели маски. На фото — том-ям и вок из Wоk in wall, очередь стояли, чтобы заказать, и сам заказ минут 25 ждали. И по меню много что раскуплено во всех заведениях. В «Перчини» очередь 15 человек, только чтобы зайти. И да, туалеты везде закрыты.

Кому-то для атмосферности не нужны кафе и рестораны: «Летники вроде открылись, но мы по-домашнему»<br>

Кому-то для атмосферности не нужны кафе и рестораны: «Летники вроде открылись, но мы по-домашнему»

Единственную неприятную историю рассказал нам читатель Сергей: «Сходили с женой в грузинский ресторан и, видимо, там разучились готовить!&nbsp;Принесли хачапури, где яйцо было просто сварено сверху, после просьбы администратор психанула и через две минуты принесла то же самое хачапури, только сверху было разбито сырое яйцо»

Единственную неприятную историю рассказал нам читатель Сергей: «Сходили с женой в грузинский ресторан и, видимо, там разучились готовить! Принесли хачапури, где яйцо было просто сварено сверху, после просьбы администратор психанула и через две минуты принесла то же самое хачапури, только сверху было разбито сырое яйцо»

А вы уже побывали на открытых летниках?

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    бары и ресторанылетникиобщепиткоронавирус в Новосибирске
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