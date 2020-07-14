Пошла жара: смотрим, как сибиряки оккупировали летние веранды — 11 счастливых (и не очень) фото

— Собрались спонтанно в пятницу после 9 вечера, народу много, все хорошие заведения заняты или забронированы, купили навынос и сидели на лавочке, — рассказывает Марина, автор фото, опубликованного чуть выше. — Людей действительно много, но очень захотелось прогуляться, на всякий случай мы с мужем надели маски. На фото — том-ям и вок из Wоk in wall, очередь стояли, чтобы заказать, и сам заказ минут 25 ждали. И по меню много что раскуплено во всех заведениях. В «Перчини» очередь 15 человек, только чтобы зайти. И да, туалеты везде закрыты.