На проспекте Дзержинского автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает водителям транспортных средств о том, что при приближении к пешеходным переходам водитель транспортного средства обязан снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы не совершить наезд на пешехода. Обращаем внимание пешеходов — при переходе проезжей части пешеход обязан убедиться в своей безопасности, а именно убедиться в том, что все транспортные средства остановились и его пропускают! — добавили автоинспекторы.

Вчера вечером, 13 июля, в Ленинском районе водитель сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

