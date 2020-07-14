На проспекте Дзержинского автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

В Новосибирске сегодня, 14 июля, утром на проспекте Дзержинского водитель автомобиля Chery сбил двух пешеходов — пострадавших увезли в больницу.
— Водитель 1988 года рождения на автомобиле Chery следовал со стороны улицы Зейской в сторону улицы Верещагина. В пути следования на проспекте Дзержинского у дома № 129 совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на двух пешеходов: мужчину и женщину, — рассказали подробности ДТП в новосибирской ГИБДД.
С различными травмами пострадавших доставили в ближайшую больницу.
— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает водителям транспортных средств о том, что при приближении к пешеходным переходам водитель транспортного средства обязан снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы не совершить наезд на пешехода. Обращаем внимание пешеходов — при переходе проезжей части пешеход обязан убедиться в своей безопасности, а именно убедиться в том, что все транспортные средства остановились и его пропускают! — добавили автоинспекторы.
Вчера вечером, 13 июля, в Ленинском районе водитель сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.